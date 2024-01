Kakav otac, takav sin! I tata Martina Kosovca je glazbenik: 'Radio je on s cijelom estradom'

Skromnošću, jednostavnošću i talentom, Martin Kosovec (18) osvojio je publiku, mentore i gledatelje 'The Voicea', koji su ga svojim glasovima izabrali za pobjednika četvrte sezone showa u subotu.

Ovaj talentirani mladić potječe iz glazbene obitelji. Njegov otac Mladen je glazbenik, multiinstrumentalist te član orkestra Folklornog ansambla Lado u kojem svira harmoniku i klarinet te puhačke instrumente.

- Surađivao je on i na A strani na HRT-u, ali zapravo i s cijelom estradom, samo što on svakako više voli biti u pozadini, što ja svakako razumijem. Što se tiče mene, on i moj ujak su mi najveće savjetodavno tijelo za moje postupke u glazbi trenutno - rekao je ranije Martin za HRT.

Foto: Dario Njavro/HRT

Mladenova izvedba pjesme 'Napiši jednu ljubavnu' izazvala je gomilu komplimenata na YouTubeu.

'Zna se od koga je Martin naslijedio talent!', 'Kakav tata, takav sin', 'Svaka vam čast, obojici', pišu u komentarima.

Martina su gledatelji mogli upoznati i 2019., kad se natjecao u showu 'Supertalent'. Tad 14-godišnji Martin zapjevao je Nocturno, pjesmu Olivera Dragojevića. Svojom je izvedbom ganuo žiri, posebno Maju Šuput Tatarinov kojoj su u jednoj trenutku krenule suze.

- Malo me nervira što današnja glazba ima strašne pouke, samo se priča o drogi, alkoholu, brzim autima, lovi, svatko ima svoj ukus, ali kako bi se reklo, ovo je bezukusno - rekao je Martin u showu.

Foto: NOVA TV

Unatoč tome što je dobio četiri 'da' te prošao u nastavak natjecanja, najveću borbu za vrijeme izvedbe vodio je s mutacijom glasnica.

- Smeta mi mutacija zato što nemam više moć i kontrolu nad glasom kakvu sam imao. Nemam više onaj visoki čisti ton i imam vrlo malen raspon i opseg glasa zbog čega sam ograničen na određene pjesme - otkrio nam je tad Martin.

Nastupao je i na brojnim festivalima, od kojih se najviše izdvajaju međunarodni Blues festival u Memphisu. Najveća ljubav su mu glazba, zrakoplovi i automobili. Učenik je četvrtog razreda Zrakoplovne tehničke škole u Velikoj Gorici.