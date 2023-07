Kakav preokret! U Parizu bila bez grudnjaka, a sada davala autograme zakopčana do grla

Rita Ora (32) ne prestaje šokirati javnost svojim modnim kombinacijama. Nakon što se početkom srpnja na reviji Azzedinea Alaïa u Parizu otkrila, u Londonu se ovih dana pokrila. Unatoč visokim temperaturama, na potpisivanje svog novog albuma stigla je u smeđoj kožnoj jakni i trapericama koje su bile prekrivene čupavim dlakavim nogavicama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Visoke temperature i, vjerojatno, čudni pogledi, nisu je dali smesti. Veselo je pozirala u svojoj neobičnoj kombinaciji s albumom u rukama.

Foto: MITS

Album koji je potpisivala zove se 'You&I' i objavljen je 14. srpnja. Albumu su prethodila tri singla 'You Only Love Me', 'Praising You' i 'Don‘t Think Twice' koji imaju milijune pregleda na YouTubeu.

Foto: MITS

Podsjetimo, Rita Ora je nedavno privukla pozornost i na reviji Azzedinea Alaïa u Parizu. Pojavila se u crnoj čipkastoj haljini bez grudnjaka, a kako je tom kombinacijom više toga otkrila nego pokrila, našla se na meti kritika.

- Ne razumijem zašto imaš potrebu paradirati u takvom izdanju, zašto imaš potrebu pokazivati svoje dijelove tijela? Prekrasna si, ali ne bi li tvoje tijelo trebalo biti privatno za tebe i tvog partnera? - napisala joj je jedna od pratiteljica na Instagramu.