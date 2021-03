Kim Kardashian West (40) tužna je jer će se od idućeg tjedna krenuti prikazivati posljednja sezona njihova reality showa 'Keeping Up With the Kardashians'.

POGLEDAJTE VIDEO: Kim i Kanye se razvode

Iako su to djevojke objavile ljetos, kada su i snimale epizode koje ćemo sada imati prilike pogledati, fanovi su uvjereni kako bi slavna obitelj trebala nastaviti snimati.

- To vam donosi milijune, zašto zaustaviti takvo što? - pitala se jedna pratiteljica na Instagramu, a druga ju je utješila:

- Bez brige, i dalje će biti na Instagramu.

Ta potonja rečenica uistinu je točna. Bez obzira na to što dame više nećemo gledati u novim epizodama, njihove zgode pratit ćemo putem društvenih mreža. Kim se tako ovih dana prisjetila kako je izgledala kad je imala samo 16 godina.

I dok oni koji je obožavaju tvrde da je ista, većina kaže da je neprepoznatljiva, za što nisu 'krive' godine već estetska kirurgija. Starleta nikad nije skrivala da je popravljala na sebi ono što joj je smetalo.

Povećala je grudi, sredila nos, redovito ide na botoks, stavlja filere... Jedino nikad javno nije priznala da je povećala stražnjicu i čak je išla na razna 'testiranja' kako bi potrkrijepila svoje tvrdnje da je prava.

- I dalje ne vjerujemo da ti je guza takva sama od sebe - pišu joj.

Kardashianka je prije više od 10 godina šetala po raznim eventima i pozirala je fotografima. Tada je imala puno manju stražnjicu nego što ima danas.

Zlobnici tvrde da ju nije ni imala te da je bila 'spljoštena'. S godinama smo pratili njezin uspon na američkoj sceni, a tako je rasla i guza.

Da bi opravdala bujni izgled, počela je redovito vježbati sa profesionalnim trenerima, ali mnogi zaljubljenici u fitness odmah su progovorili kako nije moguće u tako kratkom periodu dobiti tako raskošnu pozadinu i za taj prizor okrivili odlaske pod nož.