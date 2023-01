Kako je Shakira otkrila da je Pique vara: Za sve je kriv džem od jagode. Odmah je znala...

Kolumbijska pjevačica Shakira (45) otkrila je zahvaljujući marmeladi da ju bivši partner, Gerard Pique (35), vara, pišu španjolski mediji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon poslovnog putovanja, Shakira je stigla kući i htjela se zasladiti marmeladom koju obožava, za razliku od njezinog bivšeg, koji je ne voli. Ne vole je ni djeca, tako da je odmah posumnjala da je netko bio u kući i pojeo ju dok Shakire nije bilo.

Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zbog te marmelade, navodno su nastali i stihovi njezine nove pjesme. U njoj je suptilno spomenula nogometaševu novu djevojku Claru Chiu Marti. Iskoristila je riječ 'jasno' (claramente) i spomenula Clarino ime, a i Pique je spomenula u jednom stihu u pjesmi 'Perdon, que te sal-pique'. Poručila je i 'Sažvači i progutaj, progutaj i žvači', misleći na marmeladu koju joj je navodno Clara pojela iz hladnjaka.

- Sorry, već sam uzela drugi avion, ne vraćam se kući, ne želim novo razočaranje. Tako se dugo praviš da si prvak, a kada sam te trebala dao si mi svoju najgoru verziju. Ne vraćam ti se, makar plakao i molio, ostavio si me s njom, novinarima, dugovima, poreznom... Misliš da si me povrijedio, ali sada sam još jača, a ona sigurno ima lijepo ime, nije tako kako zvuči, jasno - glase neki od stihova.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Shakira i Pique sredinom 2022. godine službeno su prekinuli dugogodišnju vezu u kojoj su dobili dva sina, Milana (9) i Sashu (7). Shakira je od umirovljenog nogometaša starija točno 10 godina.

Najčitaniji članci