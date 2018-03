'Kako su ušli?': Usred noći provalili u Hammondov dvorac

Richard je imao tešku godinu. Prvo je imao nesreću, zatim se priča da su im otkazali 'Grand Tour', a sada su mu provalili u dvorac usred noći. To je potresno njega i njegovu obitelj, ispričao je prijatelj Richarda Hammonda (48).

Richard Hammond ‘burgled’ at his £2million Fort Knox country castle https://t.co/PmSvfD9cO0 — The Sun (@TheSun) 25. ožujka 2018.

Jedan od prezentera automoto showa 'Grand Tour', koji je ranio vodio i 'Top Gear', u lipnju prošle godine imao je tešku prometnu nesreću u Rimčevom Concept One superautomobilu, testirajući mu brzinu na uskim planinskim cestama u Švicarskoj. Hammond, kojeg fanovi i kolege zovu 'The Hamster', sletio je s ceste. Auto se prevrnuo, smrskao i zapalio, a pa ozlijeđenog Richarda došao je avion koji ga je prebacio u obližnju bolnicu.

Prezenter se od nesreće i dalje oporavlja i to u svom obiteljskom 'dvorcu' na imanju u zapadnoj Merciji koje se proteže na više od 4000 kvadratnih metara. U golemom dvorcu živi sa suprugom Mindy (47) i kćerima Willow (13) i Isabellom (16).

Foto: Calimero Sport Hammond se 'slupao' u Rimčevu automobilu tijekom utrke u Švicarskoj

Susjedi su šokirani zbog provale usred noći jer nikome nije jasno kako se to moglo dogoditi. Hammondovo imanje 'čuva' željezna ograda od tri metra i visokotehnološki protuprovalni sustav.

- To je samo mogla biti provala poput neke iz filma o Jamesu Bondu. Možda su na imanje došli helikopter, kao što to čini i Hammond - rekli su susjedi, piše The Mirror.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Netko je iz dvoraca, vrijednog gotovo 3 milijuna dolara, pozvao policiju usred noći.

- Dobili smo prijavu zbog provale koja se odvijala i odmah smo poslali službenike na lice mjesta. Istraga je u tijeku - rekla je policija iz zapadne Mercije.

Nije poznato jesu li provalnici nešto ukrali. Hammond nije komentirao ovaj incident.