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ODVAŽNO I SEKSI U ZAGREBU

Kakva subotnja špica! Maja Cvjetković 'isfurala' duboki dekolte, Olja Vori sva u crvenom

Subotnja špica opet je poslužila kao mala modna pista, a među poznatim licima koja su prošetala centrom Zagreba teško je bilo ne primijetiti Maju Cvjetković. Bivša manekenka pojavila se u traperu od glave do pete, ali daleko od obične traper kombinacije
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Zagreb: Maja Cvjetković zasjala na špici
Pripijeni kombinezon istaknuo je njezinu figuru, dok je veliki izrez sprijeda u prvi plan stavio duboki dekolte. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Pripijeni kombinezon istaknuo je njezinu figuru, dok je veliki izrez sprijeda u prvi plan stavio duboki dekolte. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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