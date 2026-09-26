Kakva subotnja špica! Maja Cvjetković 'isfurala' duboki dekolte, Olja Vori sva u crvenom

Subotnja špica opet je poslužila kao mala modna pista, a među poznatim licima koja su prošetala centrom Zagreba teško je bilo ne primijetiti Maju Cvjetković. Bivša manekenka pojavila se u traperu od glave do pete, ali daleko od obične traper kombinacije
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Pripijeni kombinezon istaknuo je njezinu figuru, dok je veliki izrez sprijeda u prvi plan stavio duboki dekolte.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Pripijeni kombinezon istaknuo je njezinu figuru, dok je veliki izrez sprijeda u prvi plan stavio duboki dekolte. |
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Pripijeni kombinezon istaknuo je njezinu figuru, dok je veliki izrez sprijeda u prvi plan stavio duboki dekolte.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Maja je sve začinila velikim sunčanim naočalama, hoop naušnicama i crvenim noktima, a kosa joj je na vjetru samo dodatno dala onaj pravi 'špica trenutak'.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Ni Olja Vori nije došla neprimijećena. Crveno, zebra uzorak, široke cargo hlače i sako krokodilskog efekta, kod nje očito vrijedi pravilo 'više je više'.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
S druge strane, Jadranka Kosor igrala je na sigurniju kartu.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Bijela košulja, traperice i tamnoplavi kaput bili su njezin izbor za subotnju šetnju.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Marija Lugarić
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Ivančica Pahor
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Iva Vukšić
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Paula Velicković
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Damir Karakaš
| Foto: Marko Seper/PIXSELL