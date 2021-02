Pjevač Vlado Kalember (67) prisjetio se svog kolege Đorđa Balaševića. Družili su se početkom 80-ih, razmišljali tada i o glazbenoj suradnji.

- Bio je čarobnjak stiha i rime. Intenzivno smo se družili 1979. i 1980. godine. Bilo je pokušaja da piše tekstove za Srebrna krila, no to se nije pokazalo dobrim. Balašević je izniman kantautor, ali s nama to nije funkcioniralo. Snimili smo samo jednu pjesmu za koju je napisao tekst, 'Non-stop'. Udaljili smo se kad je otišao u vojsku. U to vrijeme nije bilo mobitela, pa je odlaskom i ta komunikacija jenjala. Kasnije bismo se sretali po nekim TV emisijama i to je bilo to. Od 90-e na ovamo nismo se ni čuli ni vidjeli - rekao nam je Vlado.

Legendarni kantautor Đorđe Balašević preminuo je u petak u 68. godini u Kliničkom centru Vojvodina gdje se liječio od komplikacija covida-19. Posljednji ispraćaj bit će najvjerojatnije u ponedjeljak, neslužbeno saznaje Blic. Balašević će biti pokopan u svom rodnom Novom Sadu, a posljednji ispraćaj trebao bi biti vrlo brzo jer je obitelj, kako javljaju srpski mediji, odbila obdukciju.