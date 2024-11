Kaliopi najavila svoj koncert u Lisinskom: Evo kad dolazi

Makedonska glazbenica najljepšeg, ali i najmoćnijeg vokala u regiji, Kaliopi, održat će prvi veliki solistički koncert 5. travnja 2025. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Regionalnu zvijezdu će na predstojećem koncertu pratiti pomno odabrani orkestar, a svojoj će vjernoj publici u Lisinskom, uz aktualne singlove 'Melem', 'Mrvica' i 'Vučica', predstaviti i ostale pjesme s novog albuma kao što su 'Ela', 'Zašto', 'Pogledaj me sad', 'Kad osvane' i dueta 'Znam' kojeg izvodi sa Željkom Samardžićem. Sve one nostalgičare Kaliopi će oduševiti nezaboravnim hitovima poput 'Kofer ljubavi', 'Nebo mi sja', 'Znam da te volim', 'Ti', 'Nevinost', 'Probudi me', 'Grijeh' i mnogim drugim.





- Nastupala sam više puta u Lisinskom, ali ovo je ipak noć koja pripada meni, mojim pjesmama i mojoj publici u Hrvatskoj. Nakon velikog koncerta u Areni u Skoplju, kao i zakazane turneje po cijeloj regiji, koncertni program koji donosim publici bit će poseban užitak za sve prisutne u dvorani. Do susreta, 5. travnja, dijeli nas pet mjeseci. A kako obožavam broj pet, ova priča me jako veseli - zaključuje glazbenica koja u Zagreb dolazi u organizaciji Omot Produkcije.

Foto: PROMO

U sklopu novog albuma simboličnog naziva 'Album', Kaliopi će se svojim obožavateljima predstaviti u novom i drugačijem izdanju. Kraljica emocija, kako joj mnogi tepaju, sam album smatra najvećom krunom svoje dugogodišnje glazbene priče koju je započela još prije 40 godina pjesmom 'Rođeni', autora Romea Grilla.

Foto: PROMO

U svojoj bogatoj karijeri osvojila je brojne obožavatelje i izvan Balkana, posebno zadivivši europsku publiku na Eurosongu 2012. godine hitom 'Crno i belo'.

Kaliopi je svoj prvi glazbeni uspjeh ostvarila sa samo devet godina, pobijedivši na najvećem dječjem festivalu tadašnjeg vremena. Od tada, kontinuirano postavlja visoke standarde na balkanskoj glazbenoj sceni i ostavila je neizbrisiv i trajni pečat u makedonskoj i regionalnoj glazbi. Iza sebe ima 16 albuma i veliki broj singlova, održala je brojne koncerte i nastupila u svim većim koncertnim dvoranama diljem regije, ali i šire pa je tako pjevala i u Moskvi, Londonu, Amsterdamu, Stockholmu i drugim gradovima.





- Neizmjerno se veselim zagrebačkom koncertu i susretu s hrvatskom publikom. Ova priča je nedostajala u mom koncertnom dnevniku, gdje su ispisane stranice mnogih nastupa i koncerata tijekom moje bogate glazbene karijere - kazala je Kaliopi.

Foto: PROMO

Osigurajte svoje mjesto za ovu večer koja će se dugo pamtiti, a ulaznice potražite u sustavu Eventim ili putem Ulaznice.hr.