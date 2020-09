Kamere su 'ulovile' novu curu Brada Pitta! Na premijeri filma se pojavila u ležernom izdanju

<p>Holivudski zavodnik <strong>Brad Pitt </strong>(56) i njegova nova djevojka, njemačka manekenka<strong> Nicole Poturalski </strong>(27), glavna su tema svjetskih medija, otkako su ih paparazzi 'ulovili' zagrljene u zračnoj luci u Francuskoj. </p><p>Otkrilo se i kako je Brad upoznao Nicole prošle godine u restoranu u Berlinu, koji je u vlasništvu njezinog supruga<strong> Ronalda Maryja </strong>(68).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Glumac je tamo boravio zbog promocije filma 'Bilo jednom u Hollywoodu' te se navodno zagrijao za Nicole čim ju je vidio, pišu<a href="https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a33833621/brad-pitt-girlfriend-nicole-poturalski-married-husband/" target="_blank"> strani mediji</a>. </p><p>Manekenku su kamere sada 'ulovile' u Berlinu gdje je prisustvovala na premijeri filma 'Jim Button and the Wild 13', javlja <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8780857/Brad-Pitts-girlfriend-Nicole-Poturalski-highlights-svelte-physique-film-launch.html" target="_blank">Daily Mail</a>. Na događaju se pojavila u ležernom izdanju.</p><p>Odjenula je jeans hlače, košulju i kožnu jaknu te je obukla crne čizme. Stajling je upotpunila torbicom i svijetlosmeđim šalom. Također, u ruci je nosila zaštitnu masku za lice i bila je vidno raspoložena pa nije skidala osmijeh s lica.</p><p>Inače, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8674335/Brad-Pitt-56-met-new-girlfriend-Nicole-Poturalski-27-HUSBANDS-restaurant.html" target="_blank">Daily Mail</a> piše da je Poturalski u otvorenom braku s Maryjem, s kojim ima i 7-godišnjeg sina. On pak nije htio komentirati vezu svoje supruge s Bradom Pittom.</p><p>- Bio je u braku nekoliko puta i ima petero djece. Ne zanima ga negativnost ni ljubomora. I dalje su vjenčani, a ta se veza može opisati kao otvoreni brak - kaže prijateljica. </p><p>Reakcije među fanovima holivudske zvijezde su podijeljene. Dok su jedni zadovoljni što su konačno otkrili koga ljubi Pitt nakon razlaza s <strong>Angelinom Jolie</strong> (45) i nagađanja kako će se vratiti <strong>Jennifer Aniston</strong> (51), drugi pak smatraju kako je Nicole premlada za Brada, koji bi joj mogao biti otac.</p><p>Zanimljivo, mnogima je u oči upala i sličnost između Angeline i Pittove nove djevojke, a pogrdno je nazivaju 'mlađom kopijom' slavne glumice.</p>