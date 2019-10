Kamere u školi otkrit će policiji je li bilo zlostavljanja dječaka...

Na press konferenciji organiziranoj povodom njezine turneje, Severina Kojić (47) iznijela je teške optužbe na račun škole svojeg sina. Naime, pjevačica tvrdi kako se u petak, 11. listopada, u školi koju pohađa njezin sin, dogodio incident prilikom preuzimanja djeteta nakon nastave.

- Iz škole nisu dali dijete, nego su ga učiteljice zaključale u školu, navlačile ga, tjelesni i psihički povrijedile i tako su ga držale puna dva i više sata - izjavila je splitska pjevačica.

S obzirom na to da je Severina prozvala ravnateljicu škole rekavši kako su druge majke dizale tužbe protiv nje, provjerili smo s predsjednicom vijeća roditelja škole ima li o tome ikakvih saznanja, kao i o navodnom incidentu od petka.

- Osobno za ovaj incident nisam čula, a kao predsjednica vijeća roditelja, koja tu funkciju obnaša 14. mandat, neobično mi je da do mene nije došlo ni iz kuloarskih priča. Što se ravnateljice tiče, ni to do sada nisam čula da je bilo prijava. Inače, u školi ni dječja svađa ne prolazi bez našeg sastanka na kojem rješavamo od takvih pa do ozbiljnih problema - rekla nam je predsjednica vijeća roditelja škole koju pohađa Severinino dijete. Pojasnila nam je i tko u školi može preuzeti djecu.

- Moj stariji sin je sad student druge godine, a mlađi je u šestom razredu, tako da sam jako dobro upućena u pravila škole. Dakle, po manju djecu od prvog do trećeg razreda mogu doći isključivo roditelji. To se potpisuje na početku školske godine. Po mojeg starijeg sina, kojeg imam iz prvog braka, mogla sam doći samo ja ili njegov otac. Drugi suprug ga nikako nije mogao preuzeti - pojasnila nam je kako to izgleda na osobnom primjeru.

Istaknula je da se u iznimnim slučajevima, kad otac ili majka ne mogu doći po dijete, to pismenim putem unaprijed najavljuje za taj dan s potpisom oba roditelja. Predsjednica vijeća dodala je da je škola prekrivena kamerama.

- Ako se nešto dogodilo, vidjet će se na sigurnosnim snimkama. Po cijeloj školi su kamere iz sigurnosnih razloga i one mogu sve razjasniti - rekla je.

Kako smo prije konferencije za novinare doznali da Severina, osim sa školom i djetetom, ima problema i s nepoznatim ljudima ili jednom osobom, pitali smo je da li je zbog narušavanja sigurnosti i privatnosti prijavila jednu ili više osoba.

- Jest - kratko nam je poručila, no nije htjela otkrivati detalje.