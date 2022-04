Oprema Iron Maidena već se iskrcava, u Splitu će bend biti 26 dana i vježbati za turneju

Britanski heavy metal bend 'Iron Maiden' boravit će u Splitu 26 dana, od sredine travnja do sredine svibnja ove godine, doznao je početkom travnja portal DalmacijaNews, a šleper nizozemskih registracijskih oznaka viđen je u Splitu u utorak prijepodne. Riječ je o opremi benda koja je stigla u Split. Vozilo je bilo parkirano ispred restorana Poljud i dvorane u kojoj će bend navodno imati probe uoči glazbenog spektakla.

Ekipa se ne sprema za koncert u Splitu, već su 'grad pod Marjanom' izabrali kao lokaciju gdje će se pripremati za svjetsku turneju. Točnije, 22. svibnja nastupaju u zagrebačkoj Areni, čime otvaraju svjetsku turneju 'Legacy of the Beast'. Trajat će od 22. svibnja do 27. listopada ove godine.

Dečkima ovo nije prvi put da su u Splitu, svirali su već na splitskom Poljudu 2008. te 2016. u Spaladium Areni. Vjerojatno će ih i sada obožavatelji moći vidjeti po gradu, baš kao što su se s njima družili 2008. jer su nonšalantno šetali po gradu. A šanse za to bi trebalo biti jer će u Splitu boraviti gotovo mjesec dana.

Istovremeno s 'Maidenima', u Splitu će biti i popularni Cirque du Soleil. U ponedjeljak su stigli i zakupili Spaladium Arenu na 55 dana.

