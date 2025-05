Kanadski redatelj Paul Haggis oslobođen optužbi za silovanje

Kanadski redatelj i dobitnik Oscara, Paul Haggis, oslobođen je optužbi za silovanje koje su mu stavljene na teret 2022. godine, objavila je agencija ANSA.

Tužbu je protiv Haggisa podnijela 30-godišnja državljanka Ujedinjenog Kraljevstva, tvrdeći da ju je redatelj seksualno zlostavljao u hotelskoj sobi, tri dana prije početka filmskog festivala u talijanskom gradu Ostuniju. Nakon što su optužbe iznesene, Haggis je proveo dva tjedna u kućnom pritvoru.

Nakon sudske odluke donesene u Apuliji, oglasio se i odvjetnički tim poznatog filmaša.

- Za Haggisa je ovo kraj noćne more koja je donijela nepravedan završetak karijere Oscarom nagrađenog filmskog genija, redatelja i scenarista, koji je priznat diljem svijeta - rekli su.

Njegovi odvjetnici, Michele Laforgia i Daniele Romeo, u službenoj izjavi naveli su kako je sudac u Brindisiju zaključio da je odnos bio sporazuman.

- Sudac je dosudio da se spolni odnos nije odvio bez pristanka - napisali su.

Ipak, ovo nije prvi put da se Haggis našao na optuženičkoj klupi zbog sličnih optužbi. Prije tri godine, sud je presudio da mora isplatiti 10 milijuna dolara odštete zbog navodnog silovanja publicistice koje se, prema njenim tvrdnjama, dogodilo 2013. godine u njegovom stanu.

Paul Haggis proslavio se kao redatelj, scenarist i producent. Svjetsku slavu stekao je filmom 'Crash' iz 2004. godine, koji mu je donio Oscara za najbolji film i najbolji originalni scenarij. Te iste godine radio je na scenariju za nagrađivani film 'Million Dollar Baby'. Među njegovim poznatijim radovima nalaze se i 'Flags of Our Fathers' iz 2006. godine te scenarij za dva filma o Jamesu Bondu - 'Casino Royale' i 'Quantum of Solace'.