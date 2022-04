Kandidat Hrvoje iz 'Survivora' otkrio nepoznate detalje: 'Kada se kamere ugase sve je bolje'

Natjecatelj Hrvoje Habdija napustio je show 'Survivor' nakon petog tjedna, a sada je otkrio kako će pamtiti to iskustvo, tko mu je favorit te ostale dosad nepoznate detalje iz ovog napetog natjecateljsko-avanturističkog showa.

- Atmosfera kada su se kamere ugasile je bila mnogo bolja, opuštenija i zabavnija jer su ljudi mogli biti više svoji i opušteniji. Spomenuo bih jednu sočnu situaciju prilikom večernjeg druženja, a to je nekima poznato pod imenom Naan bread!!! Kada smo ispekli to božanstveno pecivo nitko nije ostao ravnodušan - priznao je Hrvoje koji je u show ušao naknadno i to kao pojačanje plavom timu.

Nije očekivao, kaže, da će ovako brzo ispasti.

- Najiskrenije nisam! Oduvijek maštam o takvoj avanturi i stvarno sam bio iznimno veseo kada sam saznao da ću sudjelovati i jako zahvalan samome sebi što sam si uspio stvoriti takvu priliku - priznao je Habdija za Dnevnik.hr.

Show će mu ostati u lijepom sjećanju, a pamtit će ga po uzbudljivoj avanturi.

- A na kraju sa osmijehom ispunjenim novim poznanstvima, vještinama i spoznajom - kaže Hrvoje.

Ostali kandidati prihvatili su ga, kaže Hrvoje, vrlo brzo.

- Nisam mogao sanjati o boljem društvu, odnosno plemenu. Svi do jednoga su izvrsni ljudi i jedva čekam da nastavimo avanturu u stvarnome životu - istaknuo je te otkrio što mu je najviše nedostajalo u showu.

- Nedostajale su mi sloboda i mogućnosti. Dvije stavke koje dosta ljudi, pa tako i ja, uzimamo zdravo za gotovo. Naravno i moja obitelj te društvo i osobni napredak. Sve navedeno me jako veseli pri povratku u civilizaciju i kada dođem cilj mi je sve to unaprijedit - izjavio je Habdija koji bi sve ponovio.

Iako se sa svima dosta zbližio, kaže, ima i onih koji mu nisu najbolje sjeli.

- Falit će mi kratak period, ali pošto ćemo se svi uskoro vidjeti to mi ne pada teško. Nitko mi nije išao na živce, no Milica mi je bila najmanje srcu draga - priznao je Hrvoje kojem je Rubi iz plavog tima veliki favorit za pobjedu.

- Gospodin je izvanredno dobra osoba, pun kvaliteta i da osvoji znam da bi tu pobjedu pametno iskoristio i to ne samo u svoju korist. Tako slično mislim i za ostale članove, ali Rubija bih izdvojio - izjavio je.

- U crvenome plemenu mi je favorit Ramiz, nažalost nisam imao priliku družiti se s njime i upoznati ga više u showu, ali stekao sam dojam da je izvrsna osoba i čovjek prije svega! Ima moj respect!

