Kandidat s najgorim rezultatom napušta 'Život na vagi': 'Danas sve kalkulacije padaju u vodu!'

Uvijek je posebno napeta situacija kad se na vaganju gleda crvena linija i kad show napušta osoba koja izgubi najmanji postotak tjelesne mase.

- Crvena linija je jako opasna jer ponekad rezultati na vagi nisu realni i ne pokazuju rad i trud - komentirala je Nina, koja je dobila menstruaciju nakon pet godina i ne može dati sve od sebe na treningu.

- Već četiri noći nisam spavala i užasno me boli i ovo je, nažalost, neprirodno stanje za mene - objasnila je Nina, a nije dobro raspoložena ni Silvija koja mora mirovati zbog bolova u leđima. 'Ako ne mogu trenirati, neće ići kilogrami i doslovno mogu ići kući', rekla je.

Foto: RTL

Ni ostalim natjecateljima nije svejedno i sve osjećaju nesigurno prije vaganja.

- Nervozan sam, ali ne zbog svog rezultata, više me brine kako će proći ostali natjecatelji i bivši kandidati plavog tima, mislim na Martina i Dajanu - rekao je Jure, a Gorana je mučilo što je lošije odradio ciklus. No bez obzira na to što se danas na vaganju gleda crvena linija, opet se priča o kalkulacijama.

Foto: RTL

- Crveni će izbaciti plavog jer je njih pet, a plavi to, naravno, ne žele, ali danas sve kalkulacije padaju u vodu - komentirala je Dajana koja je ovaj ciklus, kako je rekla, puna elana.

- Očekujem dobar rezultat, trudila sam se, ovo je bio moj tjedan - pobijedila sam u dva izazova - rekla je.

Foto: RTL

Tko će imati dobar rezultat i nastaviti se boriti za nagradu od 20.000 eura, a tko će ići kući i boriti se za najboljeg nefinalista i nagradu od 7500 eura - ne propustite pogledati u 20.15 na RTL-u u novoj epizodi 'Života na vagi'.