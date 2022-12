Kandidat u 'Milijunašu' otvorio pitanje za pola milijuna kuna, znate li vi koji je točan odgovor?

Dvoje sjajnih natjecatelja obilježilo je posljednje izdanje ovogodišnjeg kviza "Tko želi biti milijunaš?”, i posljednje s kunskim iznosima. Darko Laklija, nakon dugo vremena, otvorio je pitanje za pola milijuna kuna. I nije želio riskirati budući da nije znao koji minerali pružaju uvid o uvjetima na Zemlji otprije 4,4 milijarde godina. Odustao je od odgovora na 14. pitanje i kući otišao s 250.000 kuna. Za razliku od Darka, Ana Šutej ipak je riskirala - i na 10. pitanju, unatoč dva neiskorištena džokera, kviz napustila s 1000 kuna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zagrepčanka Ana Šutej, koja je u prošloj emisiji Milijunaša započela svoj pohod na milijun, sa sva tri džokera na raspolaganju, novo izdanje popularnog kviza otvorila je pitanjem za 32.000 kuna. Pitanje za prelazak drugog praga glasilo je: “Ne mogu vam obećati ništa osim krvi, suza i znoja.” Što je izostavljeno iz izvorne Churchillove rečenice: A - tama, B - strah, C - blato i D - patnja?

Ana nije znala odgovor, dvoumila se između straha i patnje. Zatražila je džoker "pola-pola", nakon kojeg su ostali baš odgovori strah i patnja. Smatrala je kako nema džokera zovi koji bi znao odgovor, kao i da je na trećeg džokera - publiku - utjecala svojim komentarima. Odlučila je pogađati i kao konačan odgovor navela - strah.

Foto: HRT

- I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. (Ne mogu vam obećati ništa osim krvi, patnje, suza i znoja). U pitanju je ipak patnja, objasnio je Tarik Filipović.

Natjecateljica je kviz napustila s 1000 kuna, tj. iznosom prvog praga.

- Ana je odigrala bez straha, od čega joj od srca čestitamo, kazao je Tarik.

Foto: HRT

Na vrući stolac nasuprot Tarika idući je sjeo Darko Laklija iz Bjelovara koji je prije nekoliko godina sudjelovao i u HRT-ovu kvizu Potjera. Brzo i sigurno prešao je prvi prag i osvojio 1000 kuna, ali na šestom pitanju zatražio je prvog džokera. Pitanje je glasilo: Ako u riječi "nirvana" promijenite slova "N" u slovo "M", dobit ćete dvije riječi koje je izrekao: Konfucije, Muhamed, Zaratustra ili Isus.

Mislio je da je riječi izrekao Isus, no nije bio siguran te je zatražio džokera "pitaj publiku". Njih 74% odlučilo se za Isusa, 12% za Muhameda, 10% za Zaratustru, a 4% za Konfucija. Darko je prihvatio sugestiju publike i točnim odgovorim osvojio 2000 kuna.

Foto: HRT

Na pitanju za 16.000 kuna, 55-godišnji diplomirani pravnik zatrebao je džoker "pola-pola". Trebao je odgovoriti kod kojeg se morskog prolaza s obje strane nalazi ista država: Bassova, Danskog, Palkova ili Torresova prolaza. Eliminirao je Palkov i Danski, ali nije bio siguran gdje se nalaze Bassov i Torresov. Nakon džokera ostali su Bassov i Palkov prolaz, pa je Darko kao konačni odgovor naveo Bassov prolaz i točno odgovorio na 9. pitanje.

Posljednjeg džokera zatražio je na 11. pitanju, za 64.000 kuna. Nije znao da se Hiron ne spominje u prvoj rečenici Hipokratove zakletve. U ponudi su bili još Asklepije, Higija i Panakeja.

Džoker zovi bio je siguran da je Hiron - kentaur i nije mu bilo svrsishodno da se spominje u Hipokratovoj zakletvi. Darku se džokerovo obrazloženje činilo smisleno i zahvaljujući njemu osvojio je 64.000 kuna.

Foto: HRT

Na 13. pitanju Darko nije znao odgovor, no odlučio je riskirati. Pitanje je glasilo - originalne recepte čijega oca možete pronaći u knjizi "Biskupski sladopek": Augusta Šenoe, Miroslava Krleže, Antuna Gustava Matoša ili Ksavera Šandora Gjalskog.

Natjecatelj je naveo Augusta Šenoe i osvojio 250.000 kuna, a publika ga je nagradila dugim i oduševljenim pljeskom.

Foto: HRT

Iduće pitanje, za 500.000 kuna, glasilo je: Primjerci kojih minerala pružaju malen uvid u uvjete na našem planetu otprije 4,4 milijarde godina? U ponudi su bili A - topaz, B - cirkon, C - limonit i D - dijamant.

- Da imam neke natuknice koje bi me vodile, mislim da bih se kockao. No ništa mi od ponuđenog ne "zvoni". Neću se kockati. Imam solidan iznos, rekao je Darko kad je čuo 14. pitanje.

Foto: HRT

- Ne nagovaram vas, no dajte si vremena i malo promislite. Možda vam nešto dođe. Poštujemo vašu odluku, pojasnio je Tarik.

- Žao mi je što sam potrošio džoker "pitaj publiku" prerano. No što je tu je. Došao sam tu gdje jesam. Mislim da je ovo moj maksimum - 250.000 kuna. Zahvalit ću vam i ustupiti mjesto nekom drugom, ako ima još vremena, objasnio je Darko Laklija.

Kad je završio igru, rekao je da bi kao konačan odgovor naveo dijamant. No to ne bi bio i točan odgovor.

Foto: HRT

- U kristalnu strukturu cirkona prilikom njihova nastajanja ugrade se malene nečistoće koje odražavaju uvjete u kojima je mineral nastajao. Cirkoni su praktički jedini fizički ostatak planete Zemlje, pojasnio je Tarik. Čestitao je Darku na sudjelovanju i sjajnom nastupu i oprostio se od "stabla novca" i osvojenih iznosa u kunama, a koje će od iduće emisije biti u eurima. Tarik i Darko, svim gledateljicama i gledateljima popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš? i HRT-a, zaželi su sve najbolje u novoj godini!

Najčitaniji članci