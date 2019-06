Kandidati mesojedi su složni: 'Seitan neće u našu kuhinju...' Ne želim ja to probati. Mogu ja to jesti, ali to mene ne oduševljava, rekao je Zoran dok im je Dubravka pokušala objasniti zašto nikad ne bi mogla pojesti neku životinju. Na radost domaćice, desert se svidio svima