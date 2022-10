Kandidati razočarali žiri svojim neznanjem vrsta riba, a Nikola: 'Ja kupujem ribu jer je lijepa...'

Slavljenik dana je Leo Jurešić. Naime, od pet kandidata koji su dobili priliku sudjelovati u utrci za sljedeći imunitet on je taj koji je imunitet i dobio. Svoje vještine u kuhinji chefovima Stjepanu Vukadinu, Damiru Tomljanoviću i Melkioru Bašiću demonstrirao je rame uz rame s Jelicom Boto, Ivanom Ivić, Markom Kolakom i Lucijom Kerečin.

U prvoj fazi natjecanja žiri je otkrio 11 zvona ispod kojih se nalazila po jedna namirnica. Za pogađanje o kojoj se namirnici radi, petorka koja je najbolje kuhala u prošlom izazovu, imala je na raspolaganju svega tri minute.

Marko je pogađao prvi, a njegove reakcije nakon otvaranja zvona veoma su nasmijali žiri.

- Daj Dalmatincima ribu, nemoj meni davati ribu - komentirao je on kad je vidio što se nalazi ispod zvona. Čak su mu i te tri minute bile previše, jer mu je bila poznata samo jedna namirnica, a niti za nju nije bio siguran radi li se o lignji ili hobotnici. Na kraju je ispalo da nije ni jedno ni drugo, nego muzgavac.

Budući da Jelica, za razliku od Marka dolazi iz primorskog kraja, velike nade kandidati s galerije polagali su u to da će ona znati nazive namirnica, međutim čim je počela pogađati shvatili su da neće ispuniti njihova očekivanja.

- Stjepan preispituje cijeli svoj život! Stipe na aparatima - čulo se s galerije kada je vidio koliko slabo kandidati poznaju morske plodove ispred sebe.

- Molim te osvijetli nam obraz - rekao je Stjepan Leu kada je došao pred zvona, no ni Leo nije imao više sreće s pogađanjem. Za to vrijeme Nikola Kotur je objasnio kako on bira ribu u ribarnici:

- Ja kupujem ribu jer je lijepa. Dođem tamo i kažem ova mi je lijepa, tu ću - rekao je, a Luka Piasevoli mu je replicirao:

- Najljepše ribe su najotrovnije.

- Nakon izazova bili smo svjesni katastrofe, znali smo da smo užasni i bilo nas je grozno sram - rekla je Ivana.

Od 11 namirnice najveći broj pogođenih su dvije i to je pogodila Jelica, a pred njima su se nalazili gof, pirka, morska jaja, kalifornijska pastrva, muzgavac, trlja… Budući da Marko nije znao ni jednu namirnicu, žiri ga je poslao na galeriju.

U drugoj fazi čekao ih je test vještine pri čemu im je žiri prvo pokazao kako očistiti namirnice, a nakon toga to su morali ponoviti i sami. Stjepan im je pokazao kako filetirati pagar. Melkior lignje, a Damir škampe. Lignje su potom sami morali očistiti za deset minuta, ali Ivana i Lucija zbog lošeg rezultata u prethodnoj fazi imale su tri minute manje. Budući da Jelica već ima iskustva s čišćenjem lignji, čistila ih je brzo i uspješno, ali na svoj način.

Za filetiranje pagara su tražili 15 minuta, na što je Melkior rekao:

- Filetirate ribu. Kakvih 15 minuta? Za to vam treba 2,3 minute.

No ipak im je Stjepan za ovo dao sedam minuta. Leo je imao male poteškoće jer nije uzeo dovoljno oštar nož, pa se pomučio, a Jelica je ponovno filetirala na svoj način.

- Kad sam vidjela škampe, tu sam se najviše razveselila - rekla je Jelica koja je najviše puta od svih ponuđenih namirnica očistila škampe. Za ovaj zadatak dobili su tri minute.

Pobjednica testa vještina bila je Lucija koja je imala odličan filet, svi škampi koje je očistila su bili dobri, a ispunila je dobro i Melkiorov zadatak s lignjama. Zbog toga što nije koristila tehnike koji su pokazali chefovi, na galeriju je morala Jelica.

Od namirnica koje su pripremili tri su preostala kandidata u zadnjoj fazi morala u 30 minuta pripremiti jelo. Ispod radnih jedinica dobili su još košaru punu namirnica koje su također mogli koristiti. Iako je imala prednost u vremenu, Lucija je trčala po kuhinji kada je trebala uzeti neki od lonaca, a to je objasnila time da je trčanje smiruje. Ivanino jelo oduševilo je kandidate na galeriji.

- Iz ptičje perspektive to jako dobro izgleda - rekao je Nikola.

- Lijepo izgleda - komentirao je i Stjepan kada je Ivana samouvjereno žiriju donijela svoje jelo. S puno manje sigurnosti zbog izgleda tanjura, Lucija je donijela svoj tanjur.

- Nadam se da će okusi presuditi - rekla je prije nego je čula komentare Stjepana, Damira i Melkiora. Jelo im se svoj trojici svidjelo okusom, samo su sugerirali da bi trebala promijeniti serviranje.

- Nikad nemoj žrtvovati okus radi izgleda - savjetovao je Stjepan Leu, kada je vidio kako izgleda tanjur i čuo što je na njemu. No to nije bila prepreka da upravo Leo dobije imunitet zbog najboljeg jela koje je pripremio ovoga puta.

- Leo, za ovaj ciklus si miran - poručio mu je Stjepan.

