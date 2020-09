Kandidati su nahvalili trenere: 'Bili ste nam kao otac i majka'

Trener Edin Mehmedović napisao je emotivnu objavu posvećenu showu 'Život na vagi', a ispod nje počeli su se nizati komentari kandidata iz prošle sezone, kojima su Maja i Edo pomagali da dođu do svog cilja

<p><strong>Edin Mehmedović </strong>(39), trener iz showa 'Život na vagi', na društvenim mrežama objavio je fotografiju s kolegicom <strong>Majom Čustić </strong>(37). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s pobjednikom treće sezone Robertom Bakovićem</strong></p><p>Uz fotografiju je objavio i poduži tekst o svom sudjelovanju u 'Životu na vagi'.</p><p>- Odredište gubi na značenju ako nema puta koji do njega vodi. Svi mogu jasno vidjeti cilj, ono što žele postati, dostići ili uhvatiti... Ali kako, na koji način i s kim to ostvariti, prečesto ostane skriveno među oblacima raspršenih misli. Davno sam čuo jednu ideju o tome kao smo svi upravo na onom mjestu kojem pripadamo. Sad bolje razumijem gdje se nalazim, jer se mogu osvrnuti i vidjeti stazu života koju sam utabao svojim postupcima, odlukama ili propustima. A život ti uvijek donese neke ljude, događaje i situacije da te iznenadi, nagradi i zahvali što si odlučio živjeti. Hvala Majo što si podrška, prijatelj i kolega kojeg sam mogao samo poželjeti. Hvala RTL-ovom 'Životu na vagi' i svim kandidatima prošle i ove sezone jer su nam vjerovali - napisao je Edin.</p><p>Nakon njegove objave počeli su se nizati komentari kandidata iz prošle sezone showa, kojima su Maja i Edo pomagali da dođu do svog cilja.</p><p>- Dragi moji i najbolji moji treneri, Maja i Edo. Hvala vam na ogromnoj podršci koju ste nam i koju nam i danas pružate. Presretna što sam bila, a i ostala dio ove divne, ali i borbene priče. Voli vas mala 'debela' Maca - komentirala je <strong>Marijana Džolić </strong>(43), kojoj je nadimak Maca. </p><p>Dirljiv komentar imao je i<strong> Alen Španiček </strong>(25). </p><p>- Normalno da smo vam vjerovali. Dok smo bili unutra, bili ste nam kao otac i majka - napisao je Španiček. </p>