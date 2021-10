U Jelševcu u zagrebačkoj Gornjoj Dubravi kandidate je ugostio umirovljenik Željko, koji je pripremio predjelo naziva Ptičja gnijezda u zelenoj travi, glavno jelo Mesna fešta i desert Žuti cvijet na bijelom snijegu. Prije večere gosti su komentirali kako svaki dan jedu jaja, sad su ponovno bila i u predjelu i desertu. Poslužena jela nisu ih se posebno dojmila, a najbolje je prošla kotlovina. Željko je na kraju osvojio 34 boda i svi su pohvalili njegovo gostoprimstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:



Na dočeku je Željko ponudio goste domaćim rakijama - travaricom, orahovicom i slavonskom šljivovicom, a potom im je uz pratnju harmonikaša zapjevao 'Dobro mi došel prijatel'.

- Aperitiv je bio dobar, ali topao, volio bih da je bilo leda i da je bio hladan - komentirao je Ivan. Željko je svojim gostima za predjelo poslužio punjena jaja.

- Nisam očekivao tako nešto, to se obično radi za Uskrs i nije mi to bilo dekorativno. Očekivao sam bolje predjelo - nije bio sretan Aleksandar. Ivanu nije bilo loše, kao ni Seni, koja je tražila još jedno jaje.

Domaćin je potom poslužio kotlovinu, a Maja je komentirala kako joj to nije dobar odabir za glavno jelo u 'Večeri za 5 na selu' zato što joj to djeluje bauštelski i sajmišno. Željko je želio da mu odmah kažu svoje mišljenje o hrani, no to se nije svidjelo Ivanu: 'Mogao je šutjeti, pjevati, pričati viceve, kao što već i radi to… Neka ljudi pojedu i na kraju ocijene.'

No glavno jelo mu je bilo super: 'Pikantnost je bila dobra, zadovoljan sam.' Maji i Seni isto je bilo jako dobro, no Aleksandar je imao neke zamjerke.

- U kotlovini je nedostajalo piletine, vratine, on je stavio svinjski kare, što je malo presuho, kobasica ljuta…- nabrajao je Aleksandar.

Za desert je poslužio šnenokle u čaši.

- Vidio sam gore naribanu čokoladu, izgledalo mi je primamljivo, ali nisam ljubitelj tih čaša - rekao je Ivan da bi na kraju komentirao kako mu je bila dobra samo žuta krema.

- Izgledalo mi je pjenušavo, osvježavajuće, nisam to nikad čuo ni vidio - rekao je Aleksandar, a Maja dodala: 'Ako ćemo biti pošteni, jedan je dio bio fin i sve sam to promućkala pa mi je bilo nekako 'progutljivo'. Sena je također komentirala kako joj je bilo dobro samo na vrhu, na dnu joj je bilo sluzavo od bjelanjaka, no na kraju je pojela sve.

Domaćin je svima darovao licitarska srca, a zatim su stigli svirači pa harmonikaš kao dodatno iznenađenje za Ivanov rođendan.

- To mi je bilo bolje od nekih jela! - rekao je slavljenik, koji je Željkovu večeru ocijenio sedmicom jer mu se nisu svidjeli predjelo ni desert. Aleksandar je dao ocjenu osam zato što mu se večera nije posebno svidjela, ali gostoprimstvo je bilo na nivou, Maja je dala devetku jer je Željko pripremio hranu s puno ljubavi, topline i žara, a Sena je dala desetku jer joj je sve bilo fino - i večera i ambijent.