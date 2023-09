Kandidatkinja Irena u suzama: 'Ne volim se. Dok ne smršavim, ne želim se niti pogledati...'

Kandidate 'Života na vagi' je u ponedjeljak dočekalo vaganje. Nakon napornih treninga i pravilne prehrane, mnogi su briljirali. Irena Pušec (48) ušla je u show s 169,9 kilograma, a dosad je izgubila 5,4 kilograma.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Dajem maksimum od sebe na treninzima - rekla je Irena koja je izgubila 3,2% tjelesne mase.

Foto: RTL

Trenerica Mirna Ćuzić komentirala je da je jako napredovala, a s njom su se složili i ostali kandidati.

- Šokiralo me i dalo poticaj da idem dalje - rekla je kroz suze Irena.

'Ne želim se pogledati'

Otkrila je i kako se ne voli te da se još ne želi pogledati u ogledalo.

- Imam u sobi u ogledalo u koje se nisam se još pogledala. Ne želim se pogledati dok ne smršavim - priznala je.

Foto: RTL

'Kad imate višak, ne možete disati, hodati'

Vježba, ali i zdravije se hrani. Svjesna je problema koji joj stvaraju suvišni kilogrami. Ima puno neispunjenih želja. Jedna od njih je i to što je htjela raditi s djecom kao učiteljica ili odgajateljica u vrtiću, ali zbog kilograma nije mogla.

- Svatko ima neispunjenih želja, pogotovo kad imate višak kilograma i ne možete hodati, disati i sve vam je teško. Željela bih ići na izlete i putovanja sa suprugom, igrati se s unucima, šetati i još puno toga. Željela bih odjenuti haljinu, cipele s potpeticama, uske hlače i majice - rekla je ranije za RTL.

Foto: RTL

Ireni u showu najviše nedostaju obitelj i njezin dom. Ima kriznih trenutaka, ali zna da će oni proći. Svjesna je da je u 'Životu na vagi' zbog sebe i svojih bližnjih.

- Nedostaju mi, ali vratit ću se zdravija i bit ću uvijek s njima. Da sam sada doma, ne bih bila dugo s njima. Svjesna sam toga. Jednostavno, moram to izdržati. Ako sad ne izdržim, mislim da neću dugo biti živa - istaknula je.

Motivira je obitelj

Kad joj tako dođu krizni trenuci, kaže, sjeti se sinova i pročita motivacijske stihove.

- Sestre su mi dale motivacijske stihove koje čitam svaku večer i to me neki put gurne naprijed. Sjetim se sinova kad su mi govorili da moram biti hrabra, da moram izdržati. To je jedino što me drži. Naravno, najprije sam zbog sebe ovdje - priznala je.