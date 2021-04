Kad čuje da ga ljudi prepoznaju po tome što je suprug starlete Kim Kardashian (40), a i to uskoro neće biti relevantan podatak jer se razvode, reperu Kanyeu Westu (43) vjerojatno se smrači pred očima.

Ali što je - tu je. Mora se pomiriti s time da će ga mlađa generacija upamtiti kao osobu koja je bila u reality showu 'Keeping Up With the Kardashians', a ako se u istom budu spominjali albumi, pjesme, nastupi i nagrade, možda se netko i potrudi 'guglati' ga i saznati da je faca bio i prije nego što se vjenčao s Kim.

Jer da nije tako, ne bi baš s Netflixom sklopio dogovor da se napravi dokumentarni film o dva desetljeća njegova života. U njemu će biti govora i o smrti njegove majke Donde 2007., ali i neuspješnoj kandidaturi na američkim predsjedničkim izborima 2020. Film još nema naziv, ali prikazat će i dosad neviđene kućne snimke Westa.

Publika bi u njemu mogla uživati već ove godine, a jedini podatak do kojeg se još nitko nije uspio “dočepati” jest hoće li spominjati i razvod od Kim, s kojom Kanye ima četvero djece. Nakon što su mu se roditelji rastali kad je imao tri godine, s mamom se preselio iz Georgie u Chicago. Majka je radila kao sveučilišna profesorica. S deset godina Kanye se ponovno seli, ovoga puta u Kinu, i to zbog majke koja je u sklopu škole odrađivala program razmjene đaka.

Poticala je sina da piše pjesme i da ide u smjeru koji on želi, a to je bio rap. Platila mu je prvo studijsko snimanje kad je imao 13. Kanye je kasnije odustao od obrazovanja, i to od fakulteta na kojemu je njegova majka predavala. Bila je shrvana, ali razočaranje je prošlo do trenutka kada je Kanye 2004. izbacio album prvijenac prikladnog naziva “The College Dropout”. Proglašen je albumom godine i prodan u više od 3,4 milijuna primjeraka diljem Amerike.

- U glavi sam zamišljala da je fakultet ulaznica za dobar život, ali neke uspješne karijere ne zahtijevaju fakultet - napisala je Donda u knjizi “Raising Kanye”. Majka mu je bila velika podrška u svemu i najveći oslonac u životu, a onda se dogodio najgori scenarij. Donda je preminula sa samo 58 godina. Bizarne okolnosti smrti proganjaju njezina sina i dan-danas. Donda je išla na liposukciju, rješavanje masnog tkiva na trbuhu i smanjenje grudi. Idući dan je zbog komplikacija preminula u svojoj kući.

Obdukcija je pokazala da je njezino srce bilo u lošem stanju i da je to uzrok smrti. Nakon toga donesen je tzv. Dondin zakon, koji od estetskih kirurga zahtijeva da naprave sve potrebne pretrage prije operacija i tako potvrde može li se pacijent podvrgnuti istoj.

Gubitak majke bio je bolan trenutak, ali Kanye se već nakon manje od dva tjedna vratio glazbi i koncertima. Nizao je uspjeh za uspjehom, a jedan od njih, tako je tada govorio, bila je i veza s Kardashiankom.

Iako su se upoznali još 2003,. kada je Kim išla s prijateljem Brandyjem u studio kod Westa snimiti njezinu pjesmu, i Kanyeu je odmah zapela za oko, ali vezu su započeli tek 2011. godine. Kim je dotad promijenila nekoliko momaka, bila je i u braku koji je trajao samo 72 dana, a slavu joj je osim realityja donio i pornouradak koji je “procurio” 2007. Prvo dijete stiglo im je u lipnju 2013. godine. Zaruke su bile spektakularne. Unajmio je stadion u San Franciscu i kleknuo, a Kim je pristala. Proljeće 2014. bilo je rezervirano za vjenčanje u Francuskoj i Italiji.

Idućih godina Kim je rodila još jedno dijete, a onda su dvoje dobili preko surogat majke jer su njoj zbog prethodnih komplikacija u trudnoći savjetovali da više ne rađa. Kanye nije bio samo reper i producent nego i modni dizajner. U samo tri godine izgradio je modno carstvo. Premještanjem modne linije Yeezy iz Nikea u Adidas 2013. dobivao je 15 posto naknade od veleprodaje uz marketinšku pristojbu. Tako su pristizali milijuni dolara. Prvi model tenisica iz linije Yeezy predstavio je 2009., a sve se dogodilo vrlo spontano - skicirao je svoje ideje u avionu u kojem se igrom slučaja pronašao izvršni direktor brenda Nike.

Odbili su mu dati postotak, West je uspio zadržati vlasništvo nad modnom linijom Yeezy i nastavio je s njemačkim Adidasom. Glavni uzrok uspjeha njegova modnog carstva je, kaže Kanye, okretanje religiji, služenju Kristu i radikalnoj poslušnosti. Godine 2016. je imao živčani slom, a dijagnosticirali su mu i bipolarni poremećaj.

O tome se posebno pričalo lani kada se htio kandidirati za američkog predsjednika. Rekao je da su on i Kim htjeli pobaciti prvo dijete, djevojčicu North, što je starletu izbacilo iz takta. Morala je obraniti svoj ugled pa je muža “obranila” rekavši da ima poremećaj i da pije tablete. Otad je, barem javno, sve krenulo nizbrdo. Papiri za razvod su predani, reper nastavlja stvarati glazbu i uživati u životu, a najvažnije mu je propagirati da je on “sin Božji”.

Prošlog mjeseca Bloomberg je procijenio da je Kanye “težak” oko 6,6 milijardi dolara, prije svega na temelju njegova iznimno uspješnog brenda Yeezy, koji vrijedi između 3,2 i 4,7 milijardi dolara. Reper također ima 122 milijuna dolara u gotovini i dionicama, a od glazbe je zaradio oko 110 milijuna dolara.