Reper Kanye West (44) objavio je spot za svoju novu pjesmu 'Eazy', u kojoj se pojavljuje i reper The Game. Na snimci koja je objavljena na njegovom Instagram profilu, Petea Davidsona (28) napravljenog od gline otima, veže, živa zakopa, a zatim za kraj i spali. Sudeći po novom spotu, čini se kako je Kanye potpuno izmaknuo kontroli.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kanye u jednom trenutku oko komičara baca sjeme ruža, potom stoji na vrhu vrta dok se čuju stihovi pjesme 'Bog me spasio od te nesreće, samo da bih mogao pobijediti Petea Davidsona'. Pred kraj videa vidi se kamion pun ruža koji je bivšoj supruzi Kim Kardashian (41) isporučio na Valentinovo.

No, to nije sve. West zatim spominje i pogrdno ime Skete koji je dodijelio Davidsonu, u prethodnim, sada već, obrisanim objavama na društvenim mrežama. Na ekranu se potom pojavljuje: 'Svi su živjeli sretno do kraja života/osim Sketea, znate tko je on'.

Njegovi obožavatelji na društvenim mrežama ostali su zaprepašteni. Ne mogu vjerovati da je reper pao na tu razinu.

'Evo što je Bog stvorio, bože sačuvaj me od ovakvih s*anja', 'Ovo je prešlo svaku granicu', 'Taj Kanyeov video je zapravo uznemirujuć, Pete ga mora tužiti i tražiti zabranu prilaska', 'Volim Kanyea, ali ovo je neugodno i svi koji ga hvale zbog toga očito ih boli briga za njega', samo su neki od brojnih komentara.