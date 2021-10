Reper Kanye West (44) doputovao je u Veneciju, gdje je nastupao odjeven u crninu dizajnerske kuće Balenciaga, iz koje se u zadnje vrijeme 'ne skida', isto kao i njegova bivša supruga, Kim Kardashian (40).

Kanye je nastupao na vjenčanju osnivačice francuskog brenda modnih dodataka D'Estreee, Geraldine Guiotte i Alexandera Arnaulta (29), sina najbogatijeg čovjeka na svijetu i glavnog direktora luksuznog brenda LVMH, Bernadra Arnaulta (72).

West je otpjevao 'Runaway' i 'Flashing Lights', a nastup mu je bio otežan zbog velike crne maske koju je nosio preko lica.

- Je li on to zaboravio tekst od jedne od svojih najpoznatijih pjesama? - zapitali su se brojni obožavatelji na Twitteru.

Kanye je uz crnu masku na nastupu nosio i bizarnu bijelu masku na zračnoj luci, koja mu je prekrivala cijelu glavu.

I službeno je promijenio ime

Kanye West je i zakonski promijenio ime u mononim Ye, nakon što je sutkinja u Los Anglesu odobrila njegovu molbu, prenose američki mediji.

Ye je u kolovozu ove godine predao zahtjev za promjenom svojeg imena Kanye Omari West u jednostavno 'Ye', bez srednjeg imena ili prezimena, navodeći kao povod za promjenu "osobne razloge". Sutkinja Vrhovnog suda Los Angelesa Michelle Williams Court sad je odobrila taj njegov zahtjev, prenose Deadline, Rolling Stone i drugi mediji.

Riječ je o dugo najavljivanoj promjeni: West je 2018. na Twitteru objavio da je on "ranije poznat kao Kanye West. Ja sam YE". Iste je godine objavio i album "Ye".

Riječ "ye" je arhaični oblik drugog lica množine (vi) u engleskom jeziku.

"Vjerujem da je 'ye' najčešće korištena riječ u Bibliji", kazao je Ye u jednom intervjuu 2018. godine. "U Bibliji, to znači vi. Znači, ja sam vi. I ja sam mi. To smo mi. Od toga sam sam Kanye, što znači jedini, postao sam samo Ye, samo odraz našeg dobrog, našeg lošeg, našeg zbunjenog - svega. To je više odraz onoga tko smo mi kao bića".