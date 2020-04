Kanye West: 'Pio sam od jutra i u sok od naranče sipao votku'

Ovih dana američki magazin GQ objavio je veliki intervju s reperom Kanye Westom (42). Razgovor su vodili na njegovom velikom imanju u Wyomingu na kojem namjerava izgraditi futurističku kuću u obliku velike kupole. Kako je rekao, nakon glazbe, dizajniranja odjeće i sportske obuće, sad se posvetio arhitekturi i uređenju budućeg doma na zemljištu površine 16 četvornih kilometara, s dva velika jezera i nepreglednim pašnjacima. Njima šeću krda antilopa i jelena, nekoliko losova, kao i 700 ovaca i 160 krava.

- Razmišljao sam da se prestanem baviti repanjem. Repam otkad znam za sebe, to je dovraga toliko dugo da mi se čini kako više ni ne znam dobro repati. A onda mi je jedan od pastora prišao i rekao: 'Moj sin je upravo rekao da bi želio imati jedan rap-album o Isusu kojeg bi napravio Kanye West.' Dakle, pastor mi nije rekao 'Kanye West bi trebao to napraviti' niti je rekao ' ti moraš to napraviti'. Samo mi je prepričao što bi njegovo dijete željelo. I takav pristup mi se svidio - rekao je o novom albumu koji priprema.

Progovorio je i o svojoj ovisnosti i kako mu je vjera pomogla da se riješi alkoholizma.

- Jednog dana bio sam u svom uredu radeći na novoj modnoj kolekciji, a u frižideru je stajala boca Grey Goose votke. Upravo sam krenuo prema hladnjaku da bi popio svoju dnevnu dozu. A onda sam pomislio:'Ne, đavle, nećeš me danas navući na grijeh'. Nisam popio piće otkad sam osvijestio da sam o njemu ovisan i da moram svaki dan popiti nešto. Nikad mi nitko nije rekao 'ti si funkcionalni alkoholičar'. Ljudi su mislili da sam lud, svašta su mi govorili, ali nitko mi nikad nije rekao da sam funkcionalni alkoholičar. A ja bih svako jutro počeo tako da bih u sok od naranče dodao 'Grey Goose' - istaknuo je.

Doduše, svi se sjećaju da se Kanye pojavio još 2009. godine na crvenom tepihu s bocom Hennessyja. Bilo je to mnogo prije no što se oženio za Kim Kardashian, s kojom ima četvero djece. Prije dvije godine Kanye West je naprasno prekinuo koncert i prisilno je hospitaliziran. Dijagnosticirana mu je paranoja, bipolarni poremećaj i halucinacije. Kasnije je rekao da je postao ovisan o opioidima nakon što se podvrgnuo liposukciji.

- Sve se znalo o meni, osim da imam problem s pićem. A morao bih popiti alkohol da skupim hrabrosti da odem na dodjelu nagrada. Danas se ipak mogu s tim nositi - rekao je 42-godišnji glazbenik čije bogatstvo Forbes procjenjuje na 150.000.000 dolara.

