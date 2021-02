Pornoindustrija nosi ozbiljan novac, a za ozbiljan novac potreban vam je i ozbiljan biznis. Pod tim je geslom Larry Flynt stvorio carstvo golotinje u kojem je godišnje okretao petnaestak milijuna dolara, a u čitavoj industriji širom SAD-a, još su milijuni priskrbljivali desetke milijardi dolara.

Ekonomska kriza prije dvanaestak godina žestoko je ugrozila i pornobiznis, kralj tog posla u SAD-u tada se, posve u skladu sa svojim dotadašnjim politički osviještenim djelovanjem, obratio za pomoć Capitol Hillu: "Kongres je već pomogao najvažnijem biznisu u zemlji, odnosno autoindustriji. Mislim da bi trebao pomoći i nama, pa im se obraćamo sa željom da nam daju novce koji će pomladiti seksualne apetite Amerikanaca! Uostalom, u teškim vremenima ljudi se okreću zabavi, a svakodnevicu najbolje olakšava zabava za odrasle!"

Flyntovi ljudi tada su priznali da zahtjev Kongresu i nije bio odveć paničan, više se radilo o mjeri opreza jer je i u to vrijeme promet na njihovim web stranicama stalno rastao. No, istodobno je padala prodaja pornografskih DVD-a, i to za čak 22 posto."Industrija vrijedna 13 milijardi dolara nije u strahu od kolapsa, ali čemu riskirati?", zapitali su se šefovi pornografskog biznisa u SAD-u.

Kongres nije reagirao na Flyntov zahtjev, pismo su mediji registrirali kao bizarnu i šaljivu crticu, ali Larry Flynt je već tada imao rezervirano mjesto u američkoj povijesti, nimalo marginalno ili beznačajno. Štoviše, njegove bogohulne ideje o društvu seksa i novca možda su se tako zakorijenile u zapadnoj civilizaciji da se protiv njih naprosto mora dizati sve snažniji glas, a danas je to i onaj na valu aktualnog pokreta Me too, koji više ne tolerira misli poput Flyntove: "U suvremenoj je kulturi novac vrhunski estetski i etički kriterij, a tijelo je samo sredstvo da se dođe do njega".

Glavni ideolog društva u kojem popularni mediji postaju predvorjem moćnog i sveprisutnog pornografskog duha, a ona prava, doslovna i autentična pornografija biva posve bezopasnom, nebitnom i neprimjetnom, rodio se 1. studenoga 1942. godine u selu Lakevilleu, negdje u zabiti savezne države Kentucky.

"Bio je to najjadniji i najsiromašniji kraj Sjedinjenih Američkih Država", rekao je jednom Flynt, sjećajući se svog bijednog djetinjstva. Mlađa mu je sestra Judy umrla 1951. od leukemije, jedva je navršila petu godinu života. Brat Jimmy imao je tada tri godine i s Larryjem je nedugo potom počeo provoditi beskrajno očajne dane u prašini i kokošinjcu. Flynt je jednom šokirao hladno izjavivši da ga je trajno odredilo prvo seksualno iskustvo, koje je imao sa samo devet godina i da se, zapravo, radilo "o odnosu s peradi", dakle o sodomiji, ali je u njegovu odrastanju još bolnih događaja, nasilja i traumatičnih doživljaja, borbe za goli život u zaostalom i primitivnom okruženju.

Flyntovi roditelji razvode se već godinu dana nakon smrti njihove kćeri, majka s Larryjem odlazi u gradić Hamlet, u saveznoj državi Indiani, a brat Jimmy ostaje živjeti s pijanim ocem. No, Larry ne može dugo izdržati uz novog majčina muža, pa se kao trinaestogodišnjak vraća ocu i bratu, s 15 krivotvori dokumente, odlazi u vojsku, ponovno se vraća majci, nalazi posao, pa poslije tri mjeseca ostaje na ulici...

Nakon povratka ocu i pravog odlaska u vojsku, Larry Flynt 1965. počinje graditi svoj seksualni imperij. Najprije je s 1800 dolara ušteđevine zakupio bar "Keewee" u Daytonu, u onoj istoj pustopoljini gdje su Tuđman, Milošević i Izetbegović s Amerikancima zacementirali političku sudbinu Bosne. Posao mu je sjajno krenuo, pa kupuje još dva kafića. Radi i po 20 sati na dan, guta amfetamine i iskorištava dnevnice siromašnog radništva, očajnika koji svaki cent ostavljaju u njegovim birtijama. Tri godine poslije otvara svoj prvi klub s razgolićenim djevojkama. Bio je to prvi Hustler Club, a brat mu pomaže da širi mrežu silno uspješnih lokala: Hustleri n iču u Columbusu, Clevelandu, Akronu, Cincinnatiju, Toledu... Svaki od njih mu donosi između 75 i 100 tisuća dolara čiste zarade na godinu, a uz profit Larry Flynt stvara i potomstvo. Tri striptizete rađaju troje njegove djece: Theresu, Lisu, Larryja mlađeg...

Flynt je u međuvremenu nešto petljao i s novinama, ali nije mu išlo baš najbolje pa je stao izdavati jeftini bilten s novostima iz svojih klubova. No, "Hustler Newsletter" uopće nije bio nezapažen, grabio se sa šankova i stolova, pa ga Flynt odlučuju preobraziti u pravi i luksuzni nacionalni pornomagazin. U međuvremenu je Ameriku zahvatila recesija, premda naftna kriza 1973. nije bila odveć nalik današnjima, posao je u klubovima bio sve slabiji. Iste godine Flynt uspijeva s magazinom pokriti sve svoje porezne dugove, a već 1974. odlučuje rušiti granice i objaviti takozvane ružičaste fotografije. Bili su to eksplicitni prizori ženskih spolnih organa, snimci koji su šokirali distributere, kod mnogih izazvali strah, ali i animozitet prema Flyntu.

Suočio se tada Larry s golemim problemima ponestalo mu je i novca, ali ga je spasila ponuda jednog paparazza: "Imam fotografije obnažene bivše prve dame Jacqueline Kennedy Onassis, snimljene '71., kad joj je bila je 41 godina". Flynt ih otkupljuje za 18.000 dolara i objavljuje u kolovozu 1975. Broj tiskan u milijun primjeraka rasprodan je u samo nekoliko dana, a Flynt postaje milijunaš i godinu dana kasnije ženi se četvrti put. Njegova je odabranica opet striptizeta, zove se Althea Leasure, to je tamnokosa ljepotica koja je u osmoj godini života gledala kako otac ubija njezinu majku i djeda, a ranjava baku...

Flyntov biznis krajem sedamdesetih cvjeta, ali jača otpor u dijelu američke javnosti prema tvornici opscenosti. Optužuju ga za veze s kriminalnim miljeom, sud u Cincinnatiju ga proglašava krivim, ali se uz pomoć vještog odvjetnika izvlači zbog pogrešaka u proceduri. Flynt ne preže ni od provokacija s religioznim predznakom, u njegovo poigravanje vjerom i Bogom se upetljava i Ruth Carter Stapleton, sestra predsjednika Jimmyja Cartera... Čitava priča je okončana u ožujku 1978. godine, kada Flynta pred sudnicom u Lawrencevilleu u Georgiji pogađaju i trajno paraliziraju dva metka. Sijedi mračno doba Flyntova života. Oduzet je od struka, povlači se u osamu svoje nove vile na Bel Airu, navlači na jake lijekove, a teška je ovisnica i njegova nesretna supruga, koja pokušava voditi muževljev biznis...

Stanje mu se nakon jedne operacije popravlja početkom osamdesetih, pa uz pornografske materijale još žešće udara po svojim najvećim neprijateljima, republikancima, konzervativcima i vjerskim fundamentalistima. Takva mu politika priskrbljuje brojne tužbe, 1984. je završio i u zatvoru jer je odbijao otkriti izvor podataka za članak o automobilskom magnatu Johnu DeLoreanu, a u isto vrijeme se obrušio i na Jerryja Falwella, najpoznatijeg evangeličkog propovjednika, koji ga je sustavno napadao tvrdnjama da kvari mladež i potiče nasilje. Tom je fanatiku i zagovorniku apartheida Flynt zagorčavao život kad je uz lažnu reklamu za Campari objavio i lažni intervju s njim, u kojem propovjednik "priznaje" da je prvo seksualno iskustvo imao, posve pijan, s vlastitom majkom... Falwell je tužio Flynta zbog klevete, tražeći odštetu od 45 milijuna dolara, a porno-kralj je spor pretvorio u svoj show (još ranije je na jednom sporu u sudnicu ušao upotrijebivši američku zastavu kao pelene, drugi je put doveo oskudno odjevene djevojke koje su razbacale 10.000 dolarskih novčanica...)

Flynta prvostupanjski sud proglašava krivim, mora platiti 200.000 dolara i 15 mjeseci provesti u umobolnici. No, on tada kreće u bitku na Vrhovnom sud: poziva se na prvi amandman ustava koji brani slobodu govora i tvrdi da mu se prvotnom presudom ta sloboda ograničava: "Ovaj sud se sastoji od osam guzica i jedne pizde", poručuje im usput. Svejedno, Vrhovni sud 1988. objavljuje da je Flynt u pravu! Falwell i Flynt poslije svega postaju prijatelji, prvi svoje djelovanje usmjerava na Teletubbiese (optužio je BBC-jevu seriju za predškolsku djecu da ugrožava odgoj najmlađih jer se likom Tinkyja Winkyja promiče homoseksualni lifestyle), a drugi osma godina poslije počinje uživati u novoj slavi, pa i ugledu, koji mu je priskrbio veliki Miloš Forman. U međuvremenu je Flyntu umrla supruga Althea. Nepovratno uništenu drogom i AIDS-om, našao ju je mrtvu u kadi. Neki vjeruju da se ubila prevelikom dozom lijekova i narkotika, ali je bolest već doista bila u poodmakloj fazi.

Formanovo je djelo "Narod protiv Larryja Flynta" 1996. od "radničkog Hugha Hefnera" stvorilo ikonu slobode govora. Na Formana su se, baš kao i ranije na Flynta samoga, obrušili tada konzervativci, vjerski fanatici, radikalni desničari, sva ona bulumenta koju će dvadeset godina kasnije Trump uvesti u Bijelu kuću, ali i feministice, dio ljevičarskih krugova u SAD-u. To je, priznao je kasnije, iznenadilo i redatelja: "Očekivao sam da će se zbog filma pobuniti desnica, ali ne i takozvane lijeve snage. No, znate što? I njihovi su argumenti legitimni. Ono što je Flynt činio bilo je vrlo neukusno, nerijetko i vrlo vulgarno. Ali moj film ne govori o tome. Mislim da oni, naprosto, nisu shvatili moj film. Tu se radi ponajprije o pitanju slobode govora, a te radikalne krugove takva pitanja i ne zanimaju. Sva se galama digla samo da bi se ponovno izrazio nagomilani bijes protiv Flynta i njegova Hustlera. Dospio sam u situaciju da koja je bila direktna manipulacija mojim filmom. No, ja jako dobro znam da je i to cijena slobode", izjavio je poslije svega Forman.

Redatelj je priznao da ni sam ne zna što, zapravo, misli o Flyntu: "Moji su osjećaji o njemu složeni. Ne mogu reći da ga volim, ali znam da je on fenomen. Tu je čitav niz kontradiktornosti i dvojbi oko njega. Kakav je ustvari Larry Flynt? Ne znam, ne mogu točno odgovoriti. Možda je on časna, iskrena osoba, čovjek koji se bori za slobodu svakog od nas. A možda je i vješti prevarant, blefer koji se skrivao iza Prvoga amandmana kako bi prodao što više svojih prljavih fotografija".

U Formanovu se filmu pojavljuje i sam Flynt, glumi jednog od sudaca: "Ne, nisam time iskazao simpatije prema njegovu liku. Samo sam zaključio da on savršeno odgovara ulozi suca, onako golem, statičan, a opet uvjerljiv. Ma, angažirao bih i crnoga vraga, samo da je pravi za ulogu..."

Film je nagrađen Zlatnim globusom, dobio je i Zlatnog medvjeda u Berlinu, a stigla je i nominacija za Oskara: "Moram priznati da nominaciju nisam očekivao. Gađali su nas iz svih oružja i doista sam mislio da članovi Akademije neće imati hrabrosti..."

Formana scenarij o Flyntu najprije nije zanimao: "Mislio sam da je to neka bljuvotina, isprazna pornografija. No, čuo sam da iza projekta, kao producent, namjerava stati Oliver Stone. To me je zaintrigiralo, pa sam počeo čitati tekst i ostao zgranut. Kvragu, pa to je bila idealna priča za mene! Okrenuo sam telefon i počeo raditi na filmu."

Golem je interes u filmu izazvala Courtney Love, udovica Kurta Cobaina, koja je tumačila lik Flyntove supruge Althee Leasure: "Čim smo je vidjeli, Stone i ja, odmah smo znali da je ona ta koju tražimo. Ni ne znam koliko je glumica prošlo audiciju, već sam počeo gubiti nadu. Naravno, Courtney je stigla iz drugog miljea, ali i ona je osoba s problematičnom prošlošću, tu je bila i droga, pa samoubojstvo njezina supruga, studio s njom nije htio imati posla. Mislili su da ona predstavlja velik rizik i odbili su pomisao na plaćanje osiguranja. Premiju smo, iz svog džepa, zajedno uplatili; Stone, Woody Harrelson, Courtney i ja... Znate, moglo je sve to završiti katastrofalno, ali Courtney doista ima veliko srce. Bila je posve disciplinirana, doista ima veliko srce. Mnogi su me poslije pitali: Pa kako si sve to uspio od nje izvući? Ali, ništa ja od nje nisam izvukao, sve je to ona meni dala. Strašno mi je žao da i Courtney na kraju nije nominirana za Oskara".

"Larry Flynt je zaplakao kad je na jednoj internoj projekciji prvi put vidio Formanov film: "Suze su mu krenule dok je gledao scene u kojima njegova žena umire od AIDS-a. Tu je ženu Flynt doista volio. Zna se da je imao na stotine žena, ali je samo nju volio. Gledajući film on je iznova proživljavao vlastiti život, a na kraju ništa nije rekao. Samo se povukao u tišini", govorio je desetak godina nakon snimanja filma Forman.

Ulogu Larryja Flynta su odbili Tom Hanks i Bill Murray: "Sad, poslije svega, mogu reći da me je Bog pogledao kad su njih dvojica odbila ulogu. Danas ne mogu nikog drugog zamisliti kao Larryja osim Woodyja Harrelsona".

"Vidite, da je Jerryja Falwell dobio proces protiv Flynta na Vrhovnom sudu, mi danas ne bismo imali Davida Lettermana ni Larryja Kinga, ne bismo imali vojsku sjajnih i opakih karikaturista štošta ne bismo imali... Svako javno izražavanje nepovoljnih misli i osjećaja prema političarima bilo bi sankcionirano, naš bi se život promijenio. Eto, mislim da je u tome poanta čitave presude", zaključio je Forman.

Kad je Larry Flynt dobio parnicu koju je pokrenuo Falwell, kratko je izustio: "Bilo bi mi draže da sam ponovno pokretan..."

No, u tjednima, mjesecima i godinama što su slijedili, on je ipak počeo vješto koristiti popularnost, graditi novi imidž i dokazivati kako se iskreno bori za slobodu, čak da oslobađa ljude od seksualnih trauma, jer da te traume izazivaju nevolje, kriminal, nasilje.

"Ja sam svojim djelovanjem spustio razinu dobrog ukusa u SAD-u, ali to ne znači da sam učinio nešto loše", izjavio je jednom Flynt. Takvog je Flynta, redizajniranog i silno popularnog, zbog licemjerja napao i Bob Guccione, vlasnik Penthousea, a javila se i Tonyja Flynt-Vega, Larryjeva kći iz prvoga braka: "On je grozan čovjek, zgrožena sam njegovim hvalisanjem, on me seksualno iskorištavao kao maloljetnicu..." Flynt je potonje optužbe energično zanijekao: "Ona laže, pa s njezinom sam se majkom razveo dok je ona bila dijete, vidio sam je samo šest puta!"

Flynt je devedesetih ponovno oživio i svoje političke ambicije (premda je silne napore uložio da dokaže kako su republikanci raskalašeni bludnici i pervertiti, 1984. je pokušao biti protukandidat Ronaldu Reaganu za republikansku nominaciju). Kad je volonterka Monica Lewinsky ugrozila poziciju Billa Clintona u Bijeloj kući, Flynt je prilično glasno branio predsjednika:

"Doista odvratno, pa republikanci su deset puta gori od demokrata, samo bolje skrivaju svoje prljavštine". Flynt je još devedesetih nudio i milijun dolara za kompromitirajuće fotografije i informacije o republikancima, za bilo kakav dokaz koji bi doveo do Trumpova impičmenta davao je i deset puta više! Od Flynta je u jednoj takvoj akciji 1999. žestoko stradao moćni republikanski kongresmen Robert Livingston, čovjek koji je denuncirao Clintona i koji je trebao doći na čelo Predstavničkog doma. Kad je Flynt najavio da će objaviti detalje o njegovim izvanbračnim avanturama i fetišističkim te sadomazohističkim seansama, Livingston je podnio ostavku. Loše se proveo i kongresmen Bob Barr, desničar koji je svoju karijeru posvetio borbi protiv istospolnih brakova, abortusa i marihuane. Kad se Barr uključio u akciju za opoziv Billa Clintona, Flynt je objavio informacije o njegovim ljubavnicama. U Hustleru je u međuvremenu ozbiljno kompromitirao 12 republikanskih kongresmena, a javno je žalio što nikad nije našao pronašao prave materijale za napad na Georgea W. Busha...

Najviše vremena i novca Flynt je potrošio kako bi došao do videosnimke Busheve gole, pijane i drogirane kćeri na jednoj studentskoj zabavi, uspješno je udario i na Sarah Palin. Našao je porno-dvojnicu žene koja bi- da Obama nije dobio izbore postala američkom potpredsjednicom, i snimio uradak koji se danas smatra prvim "pornografskim spinom u povijesti američkih predsjedničkih izbora". Flyntov je pornić "Who's Nail'n Palin?" povećao posjećenost Hustlerovi stranica za 250 posto, a snimljen je i nastavak s lažnim Obamom.

U politiku se gurao i 2003. kada je najavljivao da će se suprotstaviti Arnoldu Schwarzeneggeru i postati kalifornijskim guvernerom. Predstavio je i transparentan predizborni program: legalizirat će kockanje i oporezivati ga s 40 posto, bit će legalizirana i prostitucija, a svi će ilegalni imigranti dobiti državljanstvo. No, imao je i trumpovsku ideju o uspostavljanju rigoroznih kontrola na granici s Meksikom.

"Moje će mjere možda biti neobične, ali će ih građani prihvatiti jer u Kaliforniji žive pametni ljudi. Znam da ono čime sa se do sad bavio nije korisno za guvernera, ja sam trgovac smećem, ali ima dobro srce. Nikome nisam dužan, imam dovoljno novca. Jesam paraliziran, ali od vrata nadolje, a ne kao Gray Davis...". Za Davisa, tadašnjeg demokratskog guvernera Kalifornije, čovjeka kojem je bilo najvažnije održati se na vlasti po svaku cijenu, izjavio je da je "paraliziran od vrata na gore".

Flyntt ye peti put oženio 1998. godine, a dva desetljeća mlađa Liz Berrios bila je ranije njegova obožavateljica. Živjeli su zajedno u raskošnoj vili na Beverly Hillsu, a za Independet se Flynt pohvalio kako mu seksualni život omogućuje električni implantant u penisu. Sjedio je u pozlaćenim invalidskim kolicima, vrijednima 80.000 dolara i u vlastitom kasinu nastavio mjesečno gubiti stotine tisuća dolara. Teško je kontrolirao pokrete ruku, pa se na staklu preko puta nalazila i drvena ploča koja bi posebno skrivala njegove karte. U ustima je držao čačkalicu i pred sobom imao čipove vrijedne milijune. No, uvijek bi u jedan poslije ponoći kretao kući i tu bi se partija pokera završavala. Mnogi su profesionalni igrači sjedili s njim za stolom i imali samo jedan cilj: uzeti mu novce. No, on je to znao, krajem devedesetih je na renoviranje kasina potrošio 30 milijuna dolara.

Nakon jedne od brojnih operacija koje su mu trebale ublažiti bolove u leđima, proveo je 17 sati sjedeći u bolničkom krevetu i igrajući poker. Organizirao je, doduše, i unosne turnire. A pobjednik bi na kraju imao priliku igrati protiv Flynta i uzeti 50.000 dolara. Flynt u tim okršajima nikad nije pobijedio.

"Nije odveć bolno ako izgubim, mogu podnijeti gubitak novca, neću morati mijenjati životne navike, imam ga dovoljno. Svakog dana moram u kasinu gledati ljude koji nemaju novca, među njima su i sjajni igrači pokera, ali svi se oni muče, za većinu su porazi doista bolni. Teško je dobro igrati kad su ti džepovi poluprazni", govorio je Flynt. Jednom je izgubio dva milijuna dolara od čuvenog majstora Amarilla Slima, ali i dalje je vjerovao u svoje instinkte: "Onog trenutka kad sam u životu počeo slijediti vlastite nagone, sva su se vrata otvorila i ja sam postao milijunaš. I danas mislim da je tajna svakog uspjeha, bez obzira na to je li riječ o ženi ili muškarcu, bankaru ili pornografu, da vjeruješ u sebe." Miloš Forman je u više navrata govorio o svojim dvojbama oko Flynta i filma:

"Da, ja jesam odrastao u sustavima u kojima je pobjeđivala cenzura. Gledao sam vlastitim očima kako ta cenzura, neobično snažna, uništava normalan život. Sjećam se da su me, još kao dječaka, roditelji upozoravali što smijem, a što ne smijem glasno govoriti u školi. To sam iskustvo stekao još za Drugog svjetskog rata i nacističke okupacije. Drugo, duže razdoblje, pripada komunizmu. No jedva da je postojala razlika. Hustler je objavljivao ružne, prljave, odvratne fotografije, njegov je humor često bio loš, svakako degradirajući. No, treba se zapitati, kako je bilo moguće da je taj najgori čovjek na svijetu isprovocirao najplemenitiju odluku Vrhovnog suda u svoju korist. Eto, Flyntu je to pošlo za rukom i mislim da nema boljeg dokaza o pobjedi slobode govora. Uostalom, samo je o tome ovdje riječ..."

Dvojbe o Flyntu, o tome je li on bio samo nepismeni ali uporni i uspješni primitivac i seksist ili čovjek koji je imao punu svijest o borbi protiv svake cenzure, nastavit će se i poslije njegove smrti, mada u bitno izmijenjenom političkom i društvenom kontekstu. Svejedno, u mnogočemu je imao vizionarske istupe, pa i kad se radilo o njegovu biznisu, prije više od desetljeća je govorio: "U osamdesetima je 80 posto mog biznisa bilo u tisku. Danas je tiskanog izdavaštva svega 20 posto, a 80 posto materijala je na internetu. Mislim da mnogi ljudi nisu točno predvidjeli kako će Internet revolucionarizirati način na koji promatramo informaciju. Siguran sam da će nas tehnologija još više iznenaditi, naročito njen bežični dio"...

Umro je 10. veljače 2021. u snu, u medicinskoj klinici Cedars-Sinai u Los Angelesu. Uz njega su bile njegova supruga Liz i kći Teresa.