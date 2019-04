Kao 'George iz džungle' mamio uzdahe, a sad ga ne prepoznaju

Brendan Fraser (50) bio je veliki holivudski zavodnik, a srca obožavateljica osvojio je krajem devedesetih godina prošlog stoljeća ulogom u filmu 'George iz džungle'. Tada je pokazivao pločice, a danas je neprepoznatljiv.

Foto: IMDB

Nakon mnogih filmskih uspješnica i titule seks simbola u ranim 2000-im, Brendan se povukao sa scene. Ipak, pojavljivao se na raznim medijski popraćenim događanjima, ali nikada nije dopustio da ga javnost vidi u neuglednom izdanju.

Foto: IMDB

Ovoga puta, paparazzi su ga 'ulovili' na Barbadosu kako se na plaži druži s djecom, a na sebi je imao peraje za plivanje. Njegove pločice, koje je imao dok je glumio Georgea, više nisu vidljive. Laskavo izdanje koje je imao prije dvadeset godina zamijenio je poveći trbuščić.

Foto: Profimedia

Naime, iza Brendanovog izbivanja sa scene krije se incident. Prije 16 godina, tvrdi Fraser, seksualno ga je zlostavljao Philip Berk, tadašnji predsjednik Udruženja hollywoodskih stranih novinara.

- Lijevom rukom me uhvatio za stražnjicu, a jedan od njegovih prstiju dodirnuo me za područje između rektuma i penisa. I počeo je micati ruku. Bilo mi je zlo. Osjećao sam se kao malo dijete. Osjećao sam se kao da mi je knedla u grlu. Mislio sam da ću zaplakati - opisao je glumac te se nakon tog skandala povukao sa scene. Uz to, udruženje ga je počelo izbjegavati i njegova slava je lagano nestala. Holivudski život zamijenio je ulogom oca.