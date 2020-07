Tada nije mogla ni zamisliti da \u0107e uspjeti u svom naumu i postati cijenjena glumica. Danas slavi 56. ro\u0111endan, a ostala je 'prizemljena' kao malo koji glumci.\u00a0Upisala je glumu na 'East Carolina University', bila je progla\u0161ena kraljicom mature, a po zavr\u0161etku fakulteta preselila se u New York i zapo\u010dela svoju karijeru. Mnogi\u00a0se rado sjete njene uloge u romanti\u010dnoj komediji\u00a0iz 1995. 'While You Were Sleeping', ali malo njih zna da je ta uloga zapravo bila namijenjena Demi Moore (57).

Za glavnu ulogu u filmu 'Pri\u010da o prvaku' 2009. godine je osvojila Oscara, a blockbusteri 'Prisila na brak', 'Specijalne agentice' i 'Gravitacija' donijeli su joj veliku zaradu. \u0160tovi\u0161e, 2012. je u\u0161la u Guinnessovu knjigu rekorda kao najvi\u0161e pla\u0107ena glumica na svijetu s pla\u0107om od oko 353 milijuna kuna.\u00a0

Nakon \u0161to je u mladosti imala niz romansi i strastvenih veza,\u00a0Sandra se udala za\u00a0Jesseja Jamesa\u00a0(51). O\u010dito nije znala da se radi o\u00a0velikom holivudskom\u00a0preljubniku, koji je partnerice\u00a0varao s vi\u0161e \u017eena istovremeno. \u010cesto su se njeni obo\u017eavatelji pitali za\u0161to joj njeni prijatelji koji su bili u tim krugovima nisu rekli za njegovu sklonost varanja.

A da su joj i rekli, Sandra vjerojatno ne bi marila za to. Kao \u0161to nije ni kad se nakon \u010detiri godine braka s Jessejem\u00a0borila za skrbni\u0161tvo nad njegovim djetetom iz prija\u0161njeg braka s porno zvijezdom\u00a0Janine Lindemulder. Nije joj bilo stalo do tu\u0111eg mi\u0161ljenja, a kad je dijete\u00a0pripalo njima, znala je da je u\u010dinila pravu stvar.\u00a0

2010. je nekoliko \u017eena izjavilo da su spavale s Jamesom dok je bio u braku sa Sandrom. To je bila kap koja je prelila \u010da\u0161u pa je glumica podnijela papire za razvod unato\u010d tome \u0161to je James govorio kako je bolestan te se \u010dak prijavio u kliniku za rehabilitaciju kako bi prestao biti ovisan o seksu.

U me\u0111uvremenu, glumica je posvojila sina\u00a0Louisa\u00a0(10) i k\u0107er\u00a0Lailu\u00a0(8), a od 2015. godine je u vezi s fotografom\u00a0Bryanom Randallom\u00a0(54) kojeg skriva od o\u010diju javnosti.\u00a0