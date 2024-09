Kao od iste majke rođeni, a nisu sestre i braća! Znate li tko su ove zanosne dame i gospoda?

Cijela regija zna za njih, a svojom pojavom izazivaju brojne reakcije. U posljednje vrijeme blizanke Ana i Ivana Nikolić koje su mnogima poznatije kao nekada Mika i Giba došle su u središte javnosti nakon svoje transformacije.

Ako ste voljeli gledati reality show 'Big Brother', onda se dobro sjećate blizanaca Mike i Gibe Vasić. U show su ušli s roditeljima, majkom Radom i ocem Radom, te su zbog svojih smiješnih izjava ubrzo postali hit.

Foto: Instagram

Bivša braća nikad nije skrivala da bi jednog dana voljela promijeniti spol, a želja im se ostvarila prošle godine pa je Mika postao Ana, dok Giba Ivana. Ana je trenutačno s dečkom u jednom kontroverznom srpskom realityju, Ivana se preselila u Njemačku te s bogatim suprugom uživa u luksuzu.

'Idemo da pravimo koncert u Lidel' često je odzvanjalo na For you pageovima na TikToku prošlih godina, a radilo se o srpskoj transrodnoj tiktokerici KiKiStar. Ona je sudjelovala i u jednoj sezoni reality showa 'Parovi'.

Foto: YouTube screenshot

Prošle godine Kiki Nikolić poznatija kao KiKistar podvrgla se operaciji smanjenja želudca u Turskoj. Tada je nakon operacije progovorila i otkrila da se nakon operacije osjeća dobro, iako je imala velike bolove, što je, kako kažu, normalno za ovu vrstu operacije.

Mnogi su je napadali zbog viška kilograma, ali to Kiki nije bio problem.

Foto: YouTube screenshot

Jedan od uspješnijih zagrebačkih frizera, Božidar Pavlić poznatiji kao Božo Kralj, uspjeha ima i u pjevačkoj karijeri. Poznat je po svojoj dugoj kosi, a u prosincu prošle godine podigao je prašinu nakon što je podijelio fotografiju s Aleksandrom Prijović.

Foto: Instagram

- Nisam ni mislio da ću završiti na koncertu, ali je onda jedna frendica rekla da ima karte za četvrti dan. Imao sam želju slikati se s Aleksandrom i frendica je rekla da će ona to riješiti. Počela je žicati zaštitara kraj ograde i on je rekao da ne može ništa obećati jer je na nekom od prethodnih koncerata bio incident. Ali, na kraju koncerta je došao po mene i odveo me do Aleksandre. Bilo je vrlo kratko i simpatično - rekao je Božo o trenutku kada se slikao s pjevačicom.

Fotku su prenijeli mnogi portali u regiji, a mnoge je zainteresirao Božin izgled.

- Jedni mi šalju članke portala iz Srbije, jedni iz Crne Gore, BiH... I kada su svi napisali 'neka ženska', išao sam se šaliti na svoj račun. Napisao sam na story 'ljudi, nisam cura, nego dečko'. Samo što sam to napisao, opet je krenulo.

Upravo zbog izgleda dobiva i brojne ponude u inbox na društvenim mrežama.

- Šalju poruke, molbe... Još im je bolje što sam u vezi jer su i oni zauzeti. Pa onda traže diskreciju, a kod mene toga nema. Ili jesmo ili nismo. Moj dečko se smije na sve, sve mu pokažem. Prije neki dan sam dobio poruku od još jednog oženjenog. Otišao sam mu na profil i pronašao ženu. Mislio sam si hoću li biti toliko zločest i proslijediti joj poruke koje mi šalje. Nisam to napravio, naravno. Gdje bih nečiji brak uništio... Samo sam mu napisao 'što bi rekla žena na to' - pričao nam je Božo koji već godinama ima svog emotivnog partnera.

'Ubila sam te skoro, a da te nisam ni takla', počinje pjesma 'Da se gazimo' srpske transrodne pjevačice Electre Elite.

Foto: YouTube screenshot

Rođena je 1977. u Kninu gdje je i odrasla, a u Beogradu je završila Četvrtu beogradsku gimnaziju pa i Višu hotelijersku školu. Electra iz prvog braka ima dvoje djece, a 2007. godine razvela se od supruga i promijenila spol.

S bivšom suprugom je i dan danas u sjajnim odnosima te se gotovo svakodnevno čuju. Za nju često govori i da joj je najbolja prijateljica, a Electra joj često daje savjete oko muškaraca budući da u tome ima više iskustva od nje.

Svojim poslom za jednu večer zaradi čak i do 20 tisuća eura, rekla je pjevačica.

Foto: YouTube screenshot

U glazbene vode upustila se tijekom pandemije koronavirusa.