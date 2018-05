Kao roditelju pada mi mrak na oči kad se sjetim izlazaka...

Bilo mi je dosadno u djetinjstvu. Jedva sam čekala da odrastem, diplomiram i odvojim se od staraca kako bih mogla sama odlučivati, kaže Jadranka Ivaniš Yaya (43), pjevačica grupe Jinx. Ove godine slavi 20 godina od izlaska pjesme 'Smijem se', što je obilježila koncertom u Velikoj dvorani Doma sportova 4. svibnja.

Foto: Privatni album U bendu Jinx je 25 godina, a počela je kao prateći vokal kad su još pjevali na englesko

Izdali su devet studijskih albuma, a na zagrebačkom koncertu pridružio im se Davor Gobac (54), Dubravko Ivaniš Ripper (51) i gudački kvartet. Svi bi, smatra Yaya, trebali proći 'proces osamostaljenja' i ne strahovati od odlučivanja, iako te odluke ponekad bile pogrešne.

- Uvijek je bolje donijeti odluku koju osjećaš duboko u srcu nego raditi nešto što se očekuje od tebe - objašnjava. Kao tinejdžerica voljela je izlaziti, a danas joj se, kaže, više nigdje ne ide.

- Ne mogu vjerovati da sam mogla tako živjeti. Sad kao roditelju pada mi mrak na oči kad se sjetim nekih situacija. Znali smo otići u klub na drugi kraj grada, a kući bih se vraćala pješice sama usred noći jer nije bilo autobusa - prisjeća se i nastavlja:

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Bend je osnovao Coco Mosquito, koji piše tekstove i glazbu

- Mladi su ponekad baš budale. Ali to je i u skladu s godinama. Samo tad to možeš.

U osnovnoj glazbenoj školi učila je svirati violončelo, iako ju je kao djevojčicu više privlačio klavir. Danas joj je klavira, kaže, preko glave.

- Kći ga svira - smijući se govori. Kaže da violončelo nije svirala godinama.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL S glazbenikom Dubravkom Ivanišem Ripperom vjenčala se 2001.

- Riječ je o iznimno skupim instrumentima koje ne možeš imati kod kuće za zabavu. Čak sam neko vrijeme razmišljala da si kupim neko električno, ali rekla sam sama sebi: ‘Daj ajde, kao da nemaš dovoljno aktivnosti’ - kaže. Prije devet godina pohađala je školu za stilista interijera.

- Gledam na to kao na dodatno iskustvo, nakon kojeg sam se intenzivnije vratila slikarstvu - objašnjava. Na Akademiji likovnih umjetnosti diplomirala je 2000. godine.

- U slikarstvu i likovnoj umjetnosti pronalazim sebe i radim na sebi - govori. Yaya drži likovne radionice za djecu i mlade s teškoćama u intelektualnom razvoju.

Foto: Privatni album Prije 20 godina Jinxi su se proslavili singom ‘Smijem se’, koji im je bio prvi službeni izlazak u eter

- Krenula sam jer sam imala viška vremena. Svaka društvena angažiranost, bilo to volontiranje ili pomaganje starijima, može te unaprijediti kao osobu. Čovjek se bolje osjeća - ističe.

Osim slikanjem, izrađuje nakit, što joj je, priča, neka vrsta meditacije.

- Psihički umor često rješavam kreacijama. Tad mogu biti slobodna i igrati se. To me oraspoloži i opušta kao što naše bake opuštaju gobleni - objašnjava. Kaže kako nakit voli još od djetinjstva, a sviđa joj se što ga može raditi kod kuće, kad svi odu na spavanje. Skicira ga samo kad su u pitanju narudžbe.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- To je improvizacija. Krenem i onda skrenem u tome što radim. Poanta je da odem u negdje u nepoznato, nije problem ni ako pogriješim. Doživljavam to kao istraživanje, eksperiment i zafrkanciju - govori i kaže da svaki put kad bi nešto prije nacrtala, ne bi to napravila.

Yaya je u braku s Dubravkom Ivanišem (51), frontmenom grupe Pips, Chips & Videoclips. Vjenčali su se prije 17 godina i imaju kćer Luciju (14).

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Zahtjevni smo roditelji, a s druge strane i liberalni. Ne vjerujem u one ‘spike’ da bi djeca trebala slušati roditelje po ‘defaultu’, roditelji trebaju slušati djecu. Osluškivati kako dišu i shvatiti kako su to samo djeca. Uvijek kreneš od sebe i vidiš što je tebi smetalo u djetinjstvu i bilo je nepravedno u odrastanju pa to probaš ispraviti - objašnjava Yaya. Dodaje da današnja djeca imaju puno obveza, a oni svaki Lucijin uspjeh, ističe, bogato nagrade.

- Zašto djetetu ne bismo pružili sve što možemo u skladu s našim mogućnostima. Kupiti poklon ili je odvesti na putovanje. Mislim da je to puno bolji pristup nego da se djeca kažnjavaju - kaže i ističe kako smatra da ih treba podržavati i puštati da sami odlučuju o svojoj budućnosti.

Foto: Petar Glebov/Pixsell

- Volim u trenutku rješavati probleme. Kako ti dijete odrasta, tako i ti rasteš s njim - objašnjava.

U grupi Jinx pjeva 25 godina. Razmišljala je, kaže, o samostalnoj karijeri, ali za sada se ne želi okušati u nečem takvom.

- Možda jednog dana. Bavim se slikarstvom i zanima me likovna umjetnost. U tome nekako pronalazim sebe i radim sama sa sobom na sebi - govori. Ipak, još ima neispunjenih želja.

Foto: goran stanzl

- Neki dan mi je palo na pamet kako bi bilo super baviti se hortikulturom. Najbolje je družiti se sa zemljom, to je valjda neka praiskonska konekcija. Ne radiš s ljudima, samo si s biljkama i zemljom - kaže Yaya i otkriva da je kopanje i plijevljenje vrta, u kojem ima cvijeće i šumsko voće, najviše opušta.

- Tu se ispušem, kvalitetno umorim i smirim u glavi. Daje mi satisfakciju - objašnjava.

Ovo ljeto provest će radno. I suprug i ona imaju rođendan na isti dan u srpnju. Nekad su, kaže, zajedno slavili.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Posljednjih godina često baš tad imamo svirku. Teško nam se uskladiti i za nekih deset dana godišnjeg odmora i odlazak na more. Ljeto nam je baš intenzivno - zaključuje Yaya.