Kao u dobra stara vremena: Christina Aguilera u grudnjaku i opakim čizmama ukrala show

Christina Aguilera plijenila je pažnju svojim modnim odabirom na drugoj godišnjoj zabavi povodom Nacionalnog dana PrEP-a kojoj je cilj podizanje svijesti o lijeku za HIV, smanjenje stigme povezane s HIV-om i poboljšanje dostupnosti zdravstvene skrbi, piše Daily Mail.

Foto: BFAA

Pjevačica se na eventu u Los Angelesu pojavila u izazovnoj kombinaciji. Nosila je prozirni top s motivima križa, ispod kojeg se nazirao čipkasti grudnjak, te kožne mikrokratke hlače. Uz to je kombinirala dramatične čizme iznad koljena. Cijela kombinacija podsjetila je fanove na provokativna izdanja po kojima je Aguilera bila poznata na vrhuncu svoje karijere početkom 2000-tih.

Aguilera je navodno zadnjih godina skinula više od 20 kilograma, i to vodeći računa o prehrani. Po pisanju časopisa Hola!, unosila je maksimalno 1600 kalorija dnevno i bila na 'duginoj dijeti' koja potiče konzumaciju voća i povrća. No njeni fanovi sumnjaju da je pjevačica posegnula i za lijekovima za mršavljenje što ona nikada nije potvrdila niti opovrgnula. No jednom je prilikom kazala kako joj je teško gledati svoje fotografije iz mladosti jer je tada mrzila svoje mršavo tijelo te je još uvijek bila opterećena tuđim mišljenjima i očekivanjima.

Shade Tree's Mask Off Gala - Las Vegas | Foto: Raoul Gatchalian/Press Association/PIXSELL

- Kada sam počela graditi glazbenu karijeru mrzila sam što sam ekstremno mršava. Kada sam navršila 21 godinu, počela sam se malo popunjavati i obožavala sam svoje nove obline. Cijenila sam to što imam guzu. Teško mi je gledati svoje fotografije iz mladosti jer se sjećam koliko sam se nesigurno osjećala. Nikada se ne bih htjela vratiti u dvadesete jer ste tada previše opterećeni vlastitim mislima i tek pronalazite samopouzdanje. Kako starite, prestajete se uspoređivati s drugima i počinjete cijeniti vlastito tijelo i prihvaćati ga s ponosom. A prihvaćanje samog sebe je ono što ljepota zapravo jest, rekla je Aguilera.