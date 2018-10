'Kao u sapunici': Veljačina kći ima tri imena i dva prezimena

Hrvatska glumica i scenaristica Jelena Veljača (37) trenutno živi u Beogradu gdje radi na seriji 'Pogrešan čovjek'. Jelena svakodnevno na društvenoj mreži objavljuje dogodovštine sebe i kćeri Lene (2), a sada se pohvalila dozvolom za privremeni boravak u Srbiji, na kojoj piše da se kći nje i glumca Dražena Čučeka (48) zove Lena Miša Kristijana Veljača Čuček.

Foto: Privatni album

Nakon što su po društvenim mrežama krenule rasprave da su tri imena i dva prezimena kao 'tradicija' iz popularnih sapunica, kao i pitanja koliko imena se može zakonski odobriti u Hrvatskoj, Veljača je ubrzo izbrisala fotografiju.

Zagrepčanka se inače često 'sukobljava' u raspravama na internetu koje se tiču malene Lene Miše Kristijane.

Foto: Privatni album

Nedavno ju je uzrujao komentar 'Ko je to, mala Srpkinja? Jel to Beogradsko dijete?' koji se nalazio ispod fotografije nje i kćeri.

- To je dijete koje se preselilo u drugu državu zbog posla oba roditelja, prolazi kroz velike životne promjene s 2 god i 8 mjeseci, jako sam ponosna na nju kako stabilno hoda kroz novi vrtić, novi grad, novu babysittericu, nove prijatelje i novi jezik i veselim se svakom njezinom uspjehu pa i tome što govori 'moje drugarice' i što s veseljem ide u vrtić i bira odjeću za isti. Jednako bih se veselila i da smo u Tokiju, i pisala bih #japanesegirl jer kao svaka majka kojoj je dijete na prvom mjestu strepim pred svakom promjenom koja Lenu može emotivno uzdrmati i slavim svaki njezin uspjeh - napisala je ponosna mama.

Foto: Privatni album

Veljača i Čuček predali su ove godine papire za rastavu trogodišnjeg braka, no to nije utjecalo, kako tvrde, na njihov odnos. Skupa su se preselili u Beograd jer on glumi u njezinoj seriji.

- Postoje posebne draži kad radim s Draženom. On je jedan od najtalentiranijih glumaca koje sam imala priliku upoznati. I stvarno nevezano uz naš privatan odnos, moram reći da raditi s glumcem toga kalibra uvijek je za autora ili dramaturga opuštajuće jer znaš da će svojim talentom prikriti tvoje nedostatke - ispričala je Veljača za Blic. Bivši par se zaljubio 2014. godine pripremajući predstavu 'Prava stvar' u Maloj sceni.

Foto: Privatni album

