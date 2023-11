Kaos na koncertu repera Raste u Zagrebu: Satima čekali u redu i ostali vani, roditelji su bijesni...

Srpski reper Stefan Đurić Rasta nastupao je u zagrebačkom klubu The Best u petak. Uoči samog koncerta došlo je do problema na ulazu, nastala je velika gužva. Kako navodi Facebook stranica Mamin blog, ispred Besta je ostalo nekoliko stotina ljudi, najviše djece mlađe od 16 godina jer je organizator Art Music Adria zabranio ulaz djeci, ali to nigdje nisu naveli.

Veliki je dio publike imao ispod 16 godina pa su se stvorili redovi u kojima se čekalo satima. Djecu nitko nije obavijestio o pravilima, kako tvrde roditelji.

Kako navode u objavi na Maminom blogu, dva sata su čekali u redu, a na kraju djecu od 15 i 12 godina nisu pustili, čak ni uz pratnju roditelja. Također, kako pišu, prodano je puno više karata nego što stane u taj prostor te je zbog toga jako puno njih ostalo vani. U objavi su istaknuli da su djeca ispod 16 godina ulazila na koncert, iako je to, navodno, bilo zabranjeno.

Prema videima koji su se proširili društvenim mrežama, klub je bio krcat.

Prema pisanjima jedne majke, ona je bila šokirana ponašanjem redara i cijelom organizacijom.

- Bila sam ispred kluba u 21 sat, smrzavala se vani do ponoći, hrpa klinaca je bila očajna - napisala je u komentarima. Dodala je i kako su redari 'šutirali klince i bili užasni'. Pisali su i kako su njihova djeca uplakana dolazila kući jer su dugo iščekivali ovaj koncert.

Vrata kluba otvorili su u 22 sata, ali je Rasta na pozornicu stigao tek u 22 sata. Autoricu objave na Maminom blogu su organizatori blokirali kad ih je pokušala kontaktirati.

Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA

Bilo je i komentara koji su stali na stranu organizatora te rekli kako razumiju da neće u klub pustiti djecu mlađu od 16 godina.

- U potpuno se slažem s vlasnikom lokala. Nemaju što mlađi od 16 godina raditi u noćnom klubu ili bilo gdje poslije 22 sata bez pratnje roditelja. Takav je zakon. I vlasnik je ispoštovao zakon. Jer da je došla policija, on bi dobio kaznu. Da se bar više lokala drži zakona, ne bi se klinci opijali i radili s*anja - pisali su.

Iz kluba su se kasnije javili na društvenim mrežama te rekli da oni 'nemaju nikakve veze s kartama'.