Kaos na pozornici: Filomena je pala u nesvijest od uzbuđenja

U glazbenom showu 'Zvijezde-ljetni hit' od deset kandidata, samo sedam najboljih prošlo je u polufinale. Najprije su svi kandidati zajedno otpjevali pjesmu Irene Care 'What A Feeling', a potom su se pojedinačno predstavili žiriju. Princip odabira tko će proći dalje temeljio se na bodovima od 1 do 5 koje je svaki član žirija trebao dati kandidatu. Tko je dobio maksimalnih 5 prošao je direktno dalje, dok su ostali morali otpjevati pjesmu a capella.

Lina Pejovska probila je led i pjevala pjesmu Jelene Rozge 'Bižuterija'.

- Jedna me stvar iznenadila u ovoj interpretaciji, a to je raspon glasa i boja koja je vrlo interesantna - hvalio ju je Tonči. Djevojka je ukupno dobila 19 bodova.

Ivan Vidović, kojeg je u prethodnim epizodama Andrea Andrassi usporedila sa pjevačem Shawnom Mendesom, pjevao je upravo njegovu pjesmu 'Treat You Better'.

- Srastao si s pozornicom, vidi se da nemaš tremu, i bio si fenomenalan - kazao je Grašo, međutim Huljić nije imao samo riječi hvale.

- Čekao sam da se još nešto dogodi i danas mi izgledaš kao nedovršen proizvod - rekao je Tonči, a Ivan je dobio ukupno 21 bod.

Filomena Puljiz odabrala je pjesmu Zorice Kondže 'Tako je lako'.

- Pjevala si pjesmu moje prije Zorice i, nemoj se naljutiti, ali meni si bila čak jedna od boljih kandidatkinja u grupnoj izvedbi. Ovdje je tonalitet bio fulan, a postalo mi je dobro tek kad ti je glas napukao i postao rašpast - objasnila je Nina.

- Pazi da te ne pojede vlastita želja jer je tvoj talent velik - rekao je Grašo. Filomenin nastup ocijenili su s 20 bodova.

Lucijan Janko Krnic pjevao je 'Shotgun' autora Georgea Ezre.

- Lucijan, to je bilo točno onako kako ne treba biti. I ti si odličan! Znači ti si jedna kontradikcija i ja ništa drugo ne mogu kazati, osim da to nema veze s mozgom i da si ti odličan! Imaš pokret, nonšalanciju, izgled, stav, šlampav si u izvođenju, falš si…. - govorio mu je Tonči istovremeno i kritike i pohvale. Lucijan je dobio sve četvorke, odnosno 20 bodova ukupno.

Tara Bičević pjevala je pjesmu Domenice 'Indigo' za koju je dobila 18 bodova.

- Tako mi je žao što si odabrala ovu pjesmu. Ti si suptilna, nemaš jak glas i odabrala bih ti neku drugu pjesmu - rekla joj je Nina, dok je Grašo konstatirao da ona može puno više dati. Tonči ju je zamolio da otpjeva nešto u čemu se najbolje osjeća pa je Tara pjevala 'My Heart Will Go On'.

- To je bilo korektno, ali mislim da možeš još bolje - zaključio je Huljić.

Danilo Stankić odabrao je pjesmu Dine Dvornika 'Nadahnuće'.

- Sreća da si potegnuo u improvizaciju jer su ti tonovi bili falši - rekao mu je tonči dok je Nina dodala da je uzeti Dvornikovu pjesmu bila greška. Danilo je dobio bodova isto kao i Tara, 18.

Dženana Manov pjevala je 'Nah Neh Nah' Vaye Con Dios.

- Meni je ovo bilo izvrsno. Gdje god da pogledam, sama ljepota, a ti izgledaš kao da si došla s nekog pariškog tjedna mode. Divno si otpjevala pjesmu i jesi malo falšala, ali to nije bitno jer tražimo kompletan paket, a ti si za mene bila jedina cijeli paket - hvalio ju je Grašo.

- Ja nisam vidio barabu u tebi nego stidljivost... Jako si lijepa, a dat ću ti najveći kompliment, sličiš na moju ženu - rekao joj je Đuro. Dženana je dobila 24 boda.

Maskimalan broj bodova dobio je Armin Malekić koji je nastupio s pjesmom Matije Cveka 'Praviš me ludim'.

- Neodoljivo me podsjećaš na Maksima Mrvicu, ali to nije razlog zašto ću ti dati ocjenu koju ću ti dati, nego zato što si imao sjajan nastup i to je u kompletu, što se mene tiče, najbolji nastup večeras - nahvalio ga je Tonči, a s njim su se složili i ostali članovi žirija.

Dominik Heštera pjevao pjesmu Đanija Maršana 'Prozor prema zalazu' i dobio 21 bod.

- Ti si na svoj specifičan način uspio u meni pobuditi emocije, a čak i neki tonovi koji nisu bili savršeni nisu mi smetali jer si mene večeras dobio na emociju - rekla mu je Nina.

Uz Armina, maksimalnan broj dobila je i Andrea Kadić. Otpjevala je pjesmu iz mjuzikla Dreamgirls 'One Night Only'.

- Meni je žao što ti je energija padala i nestao ti je osmijeh s lica. To nemoj da se više dogodi. Dakle, nije bilo za pet nego za minus pet - rekao joj je Huljić.

Uslijedili su a capella nastupi za osmero natjecatelja, a Filomena je od uzbuđenja što je ponovno stala pred žiri kolabirala na pozornici. '

- Otvorim oči nakon što sam pala u nesvijest i vidim Petra Grašu - kasnije se smijala Filomena.

Naposljetku, žiri je odlučio da dalje idu Armin Malikić, Andrea Kadić koji su dobili maksimalan broj bodova, a potom i Lina Pejovska, Ivan Vidović, Dženana Manov, Filomena Puljiz i Lucijan Janko Krnic.