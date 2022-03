Kardashianka i zaručnik se prepustili strastima na javnoj plaži i otjerali zgrožene kupače

Novopečeni zaručnici, Kourtney Kardashian (42) i Travis Barker (46) odlučili su se provesti dan na užarenom pijesku Montage Resorta u Laguna Beachu, a postalo je vruće i između ljubavnika. Odjeveni su se počeli ljubiti i skidati, a čini se da ih ostali posjetitelji plaže nisu zanimali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Travis je pokušao skinuti traperice s Kourtney dok je ona sjedila na njemu, no to im baš i nije uspjelo pa je u jednom trenutku ona završila ispod, a on iznad.

Vrući poljupci potaknuli su obitelj s malenom djecom da prigovori zvijezdama, te da im poruče da se malo smire u strastima.

Kourtney i Travis nedavno su prakticirali apstinenciju od seksualnih odnosa, kao dio detoksikacije organizma koju su željeli provesti. O njihovoj se vezi šuškao dugo, a početkom 2021. potvrdili su vezu koja 'traje već nekoliko mjeseci'.

Zaručili su se okruženi crvenim ružama u listopadu prošle godine, a čini se da se da im ljubavi ne nedostaje.