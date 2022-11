Kardashianka je progovorila o kontroverznoj kampanji Balenciage: 'Dupli standardi...'

Reality zvijezda i influencerica Kim Kardashian (42) trenutno procjenjuje svoj odnos s Balenciagom nakon što je brend izazvao lavinu negativnih reakcija nakon reklamne kampanje u kojoj su prikazana djeca koja drže plišane medvjediće odjevene u BDSM stilu.

Nakon kontroverzne kampanje Balenciage, Kim Kardashian odlučila je u nedjelju navečer prekinuti šutnju svojom objavom na Twitteru. Prijašnjih nekoliko dana obožavatelji su od nje zahtijevali da se izjasni.

- Bila sam tiha proteklih nekoliko dana, ne zato što nisam bila zgrožena i ogorčena nedavnim Balenciaginim kampanjama, već zato što sam htjela priliku da razgovaram s njihovim timom kako bih sama shvatila kako se to moglo dogoditi - napisala je Kardashian u objavi.

Dodala je i kako je, kao majka četvero djece, potresena uznemirujućim slikama.

- Sigurnost djece mora se uzimati s najvećim poštovanjem i bilo kakvi pokušaji normalizacije zlostavljanja djece bilo koje vrste ne bi trebali imati mjesta u našem društvu, tvrdi Kim.

Balenciaga je povukla problematičnu kampanju u utorak zbog sve većeg negodovanja javnosti te se zbog nje ispričala. U pozadini jedne fotografije nalazi se tiskani primjerak odluke Vrhovnog suda SAD-a o zakonima o dječjoj pornografiji.

- Cijenim Balenciagino uklanjanje kampanja i ispriku. Nakon razgovora s njima, vjerujem da shvaćaju ozbiljnost problema i da će poduzeti potrebne mjere da se to više nikada ne ponovi - napisala je Kardashian na Twitteru.

Gotovo sat vremena nakon što je objavila svoju početnu izjavu, Kardashian je objavila još jednu u kojoj se osvrnula na njihovu povijest i radni odnos.

- Što se tiče moje budućnosti s Balenciagom, trenutačno ponovno procjenjujem svoj odnos s tim brendom, temeljeći ga na njihovoj spremnosti da prihvate odgovornost za nešto što se uopće nije smjelo dogoditi — i radnjama koje očekujem da poduzmu za zaštitu djece, napisala je. Obožavatelji su preplavili njene objave komentarima, osuđujući je zbog šutnje o reklamnoj kampanji.

Mnogi nisu bili zadovoljni njenom izjavom te su komentirali na njenoj posljednjoj objavi koliko ih je razočarala, a neki su pozivali druge da otprate Kim s društvenih mreža.

- Tvoj odgovor Balenciagi je jako razočaravajući. To je to? Oni razumiju? Dupli standardi; Tvoja izjava o Balenciagi je slaba i zvuči kao veoma oprezan PR; Ono što sam shvatia iz tvoje priče je da još uvijek posluješ s njima. Samo si im rekla 'nemojte to više nikada raditi' - bili su samo od nekih komentara kritike na njenu objavu.

Podsjetimo, u petak je Balenciaga podnijela tužbu od 25 milijuna dolara protiv producentske kuće i scenografa koji stoje iza kontroverzne reklamne kampanje te se to čini kao očiti pokušaj prebacivanja krivnje na druge.

