Kardashianke krše mjere? Kris za praznik imala stol za 14 ljudi

Kim je nedavno izazvala kontroverze zbog proslave rođendana za vrijeme pandemije korona virusa. Obitelj Kardashian najavila je i zabavu uoči Božića, a pomutnju su napravili i zbog proslave Dana zahvalnosti

<p>Dan zahvalnosti obilježila je i obitelj Kardashian. Slavne sestre okupile su se u kući svoje mame, <strong>Kris Jenner</strong> (65). Građanima u Kaliforniji ranije je bilo preporučeno da ne putuju za taj praznik niti se okupljaju zbog pandemije korona virusa. Zbog toga je slavlje kod Kardashiana izazvalo pomutnju.</p><p><strong>Kourtney</strong> (41) je objavila nekoliko fotografija na 'InstaStoryju', a svima je za oko 'zapela' ona na kojoj Kris pozira pored stola koji je bio postavljen za 14 ljudi.</p><p><strong>Khloe</strong> (36) je nedavno izjavila kako će obitelj ići na testiranje prije božićnih blagdana, pa postoji vjerojatnost da su to učinili i prije Dana zahvalnosti. Kardashianke su pripremile i puno hrane za goste, no prema pisanju <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/kardashians-appear-breach-covid-guidelines-23080331" target="_blank">stranih medija</a>, popis uzvanika nije poznat.</p><p>Osim toga, Centar za kontrolu bolesti pozvao je građane da što više ograniče broj kontakata kako bi omogućili međusobni razmak i spriječili širenje zaraze. </p><p>Obitelj Kardashian izazvala je kontroverze i pitanje krše li opet mjere za suzbijanje pandemije korona virusa.</p><p>Naime, <strong>Kim</strong> (40) je nedavno s obitelji i prijateljima proslavila svoj jubilarni rođendan u tropskim rajevima. Tvrdila je kako su svi gosti bili prethodno testirani na korona virus i potom u izolaciji dva tjedna. No naišla je na brojne kritike te su je pratitelji prozvali neodgovornom i sebičnom.</p>