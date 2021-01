Posrnuli holivudski glumac Johnny Depp (57) nedavno je izgubio tužbu protiv britanskog tabloida The Sun koji je objavio kako je zlostavljao suprugu Amber Heard (34), a odmah nakon toga nekada jedna od najpoželjnijih filmskih zvijezdi dobila je otkaz. Napisao je Depp na Instagramu kako je na zahtjev produkcijske kuće Warner Bros napustio filmsku franšizu “Čudesne zvijeri” u kojoj je utjelovio Grindelwalda.

Njegovi obožavatelji bijesni su na njegovu bivšu suprugu i glumicu, u čiju verziju priče ne vjeruju te su pokrenuli peticiju kako bi i Heard ostala bez velikog angažmana. Ista produkcijska kuća stoji iza filma “Aquaman”, u kojem Amber glumi Meru. Uništavanje njezine karijere, čini se, vide kao jedino pravedno rješenje jer je vrlo izgledno da će Johnnyju Deppu nakon presude za obiteljsko nasilje uslijediti odmazda Hollywooda. Ipak, zamisli su jedno, a realnost i ugovorne obveze sasvim drugo.

- Vrlo sam uzbuđena i zahvalna za svu vašu podršku. Ljudi zaista vole Aquamana i Meru i naravno da se vraćamo u istom sastavu. Jedva čekam da snimimo nastavak - izjavila je glumica za Entertainment Weekly.

Peticija je, unatoč tome što je daje podršku osuđenom obiteljskom nasilniku, u vrlo kratkom roku postala jedna od najpopularnijih i najpotpisivanijih ikad, no Hollywood na skandale ovakvog tipa gleda prilično drukčije. Insider piše kako je Deppova karijera nakon ovoga gotovo sigurno zapečaćena te da ga čeka sudbina Kevina Spaceyja (61), kojeg je Hollywood potpuno izgnao i za njega, iako neosporno vrhunskoga glumca i oskarovca, uloga više nema.

- Optužbe britanskog suda neće utjecati na moju borbu da pokažem pravu istinu. Planiram dokazati da su optužbe lažne, a moj život i karijera neće biti definirane ovim trenutkom - napisao je Depp u službenom priopćenju, no vrijeme će pokazati može li uistinu spasiti karijeru nakon duge i mučne parnice, koja ga je obilježila kao obiteljskog nasilnika, koji uz to ima problem s drogom.

Alkohol je, pak, krivac za nevolje još jednog vrlo talentiranoga glumca, Shije LaBeoufa (“Paranoja”, “Transformeri”...). Priznaje to i on. Nedavno su 34-godišnjega glumca u javnosti prozvale britanska glazbenica FKA Twigs (32), koja je podnijela tužbu protiv glumca u kojoj ga tereti za tjelesno i emocionalno zlostavljanje tijekom njihove jednogodišnje veze. Vijest je, dakako, postala goruća tema u Hollywoodu i na svjetskoj glazbenoj sceni, ali na tome nije stalo. Pop zvijezda Sia (44) ispričala je svoje iskustvo s problematičnim glumcem, a kolegicu sa scene je pohvalila za hrabar javni istup.

- Shia je i mene emocionalno povrijedio. On je patološki lažljivac, koji me doveo do preljubničke veze tvrdeći da je slobodan. Vjerujem da je on bolestan i suosjećam s njim i njegovim žrtvama. Ako se volite, klonite ga se - napisala je pjevačica, u čijem je spotu za singl “Elastic Heart” LaBeouf imao glavnu ulogu 2015.

Suočen s grijesima, rekao je da je u prošlosti povrijedio mnoge zbog ovisnosti. Netflix je njegov lik i ime već uklonio iz promotivnih materijala novog filma “Pieces of a Woman”.