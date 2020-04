Karijeru ikone 70-ih obilježile su tragična smrt sina i muža

Iako je davno napustila svijet i filmska platna, ljubitelje sedme umjetnosti i dalje se sa sjetom prisjećaju karijere francusko-njemačke glumice Romy Schneider, preminule 1982. godine. Proslavila ju je uloga kraljice Sissi kad je imala samo 17 godina, a za ostataka svog života nije skrivala koliko mrzi tu ulogu i preobrazbu iz lika nevine u zavodnicu. Bila je glumačka ikona 70-ih, no privatni život bio joj je ispunjen tragičnim događajima.

Zvijezda francuske kinematografije, rođena u Beču, snimala je s najvećima od najvećih. Prvi film "When the White Lilacs Bloom Again" snimila je sa samo 15 godina, a glumila je najprije princezu Viktoriju u "Mädchenjahre einer Königin", a onda i Sissi koju je utjelovila u dva filma. Za vrijeme snimanja filma "Christine" fatalno se zaljubila u kolegu Alaina Delona (84). Preselili su u romantični Pariz i ubrzo se zaručili, no idila nije trajala vječno.

Foto: IMDB

Turbulentan odnos između njih dvoje eskalirao je prekidom nakon što je Delon dobio sina u aferi, a Romy je nešto kasnije upoznala glumca Harryja Meyena, koji je zbog nje ostavio suprugu poslije 13 godina braka. Vjenčali su se 1966. te dobili sina Davida Christophera, a snimanje filma s bivšim zaručnikom Delonom kumovalo je još jednom razlazu. Romy je kćer dobila i u braku s Danielom Biasinijem, a Harry je nešto kasnije, 1979. godine, počinio samoubojstvo, a glumicu je vječno proganjala grižnja savjesti.

Foto: IMDB

Ono što ju je potpuno uništilo bila je smrt njezinog sina u dobi od samo 15 godina. Schneider se odala piću, izgubila svaku volju za životom i glumom, a samo godinu kasnije nakon velike tragedije i sama je preminula. Pronađena je mrtva u svom domu 29. svibnja 1982., pronađena je mrtva u svom stanu, a utvrdili su da je preminula od srčanog zastoja. Pokopana je u blizini Pariza pod svojim pravim imenom, a Delon se pobrinuo da se posmrtni ostaci njezinog sina presele u majčin grob.