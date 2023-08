Karijeru je započeo sa 17, bio na odvikavanju: Sada je u sretnom braku s ljubavi iz mladih dana

Holivudski glumac i redatelj Ben Affleck čija je obnovljena veza, sad već i brak, s latino divom Jennifer Lopez (54) izazvala veliko zanimanje javnosti, danas slavi 51. rođendan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prošle godine svoj okrugli rođendan glumac je proslavio sa suprugom Jennifer Lopez i tako zaustavio glasine o prekidu. Iako su brojni mediji nagađali da se par razilazi zbog nesuglasica, čini se da ljubav ipak i dalje traje.

Affleck je svoju karijeru započeo sa samo 17 godina kada se prvi puta na TV-u pojavio u reklami za 'Burger King' 1989. godine te dobio svoju prvu ulogu u seriji 'The Voyage of the Mimi'.

Foto: PA/Pixsell

Najmlađi je dobitnik nagrade Oscar i to za najbolji scenarij za film 'Dobri Will Hunting'. Napisao ga je s najboljim prijateljem i glumcem Mattom Damonom (52) koji je u filmu ujedno glumio i glavnog lika.

On i Ben osvojili su Hollywood kad su glumili u filmu 'Školske veze', također u glavnim ulogama. Nakon tog filma Ben se upustio u redateljske vode, a paralelno je pohađao studij u Los Angelesu kojeg je uspješno završio 2013. godine.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

Glumac je zaredao nekoliko dobrih filmova, poput 'Pearl Harbor' , 'Armageddon' i 'Superman', koji su ga proslavili na svjetskoj razini. Kasnije je smanjio tempo glume i posvetio se vlastitim projektima.

Foto: Facebook/screenshot

Benove intimne veze postale su jedna od najčešćih tema Hollywooda. Najzanimljivija veza koju je javnost pratila je veza između njega i Jennifer Lopez.

Nakon zajedničkog snimanja filma 2002. godine počeli su romantičnu vezu i bili su korak do vjenčanja. No, do toga ipak nije došlo. Affleck je prohodao s glumicom Jennifer Garner s kojom se i 2005. godine tajno vjenčao na Karibima. Zajedno imaju troje djece, Violet (17), Seraphinu (14) i Samuela (11).

Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Proveli su deset godina u braku i, iako je razlog rastave ostao nepoznanica, Afflecka su često viđali u alkoholiziranom stanju, zbog čega se nagađalo da je upravo to bio povod za prekid.

Foto: BENS

No, ostali su u dobrim odnosima te se Jennifer o Benu brinula i nakon razvoda i bila mu je golema podrška tijekom njegovog odvikavanja.

Prošle godine Ben se vratio staroj ljubavi Lopez te su se ubrzo i vjenčali, što je razveselilo njegove obožavatelje.