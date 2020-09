Karl spasio Chanel od propasti, volio je krpice i svoju mačku

Unatoč svim kontroverzama koje su se za njegova života vezivale uz njegovo ime, Karl Lagerfeld ostavio je iza sebe umjetničko stvaralaštvo koje će biti teško nadmašiti

<p>Modni dizajner <strong>Karl Lagerfeld</strong> danas bi napunio 87 godina. Kreativni direktor Chanela preminuo je u veljači 2019. u Francusko j od raka gušterače, a posljednjih mjeseci svog života rijetko se pojavljivao u javnosti. Da mu nije dobro počelo se šuškati čim u siječnju prošle godine nije došao na reviju Chanela u Parizu po prvi put u gotovo 40 godina. Iz njegove modne kuće Chanel tada su govorili da se Lagerfeld ne osjeća dobro, ali da nije ništa strašno već je samo umoran. </p><p>Njemački dizajner bio je zasigurno jedna od najkontroverznijih osoba u modnom svijetu. Uvijek je bio bez dlake na jeziku, a iz sezone u sezonu oduševljavao je originalnim kreacijama, smjelim dizajnom te novim trendovima.</p><p>Ljubav prema modi pokazivao je još u ranom djetinjstvu, kada je rezao fotografije i modne kombinacije iz raznih modnih časopisa. Ta začaranost modom nije prestala ni kasnije kad je bio tinejdžer jer bi znao komentirati stajlinge kolega iz škole. </p><p>Sa 14 godina roditelji su mu dopustili da ode slijediti svoj san pa je napustio Njemačku i preselio se Pariz gdje je studirao crtanje i povijest. Na jednom modnom natječaju upoznao je Yvesa Sainta Laurenta i s njime postao blizak prijatelj. Tri godine je surađivao s <strong>Pierreom Balmainom</strong>, francuskim dizajnerom, a nije dugo trebalo da počne dizajnirati za modne kuće Chloe i Fendi, za koju je nadgledao liniju kaputa. </p><p>Već do 1980.-ih je bio zvijezda, a onda ga je angažirao Chanel, koji je bio na rubu propasti, ali Lagerfeld ga je spasio. Posljednja dva desetljeća Karl je nastavio raditi u svijetu mode, ali se posvetio i još jednoj ljubavi - fotografiji i filmskoj industriji. </p><p>Unatoč svim kontroverzama koje su se za njegova života vezivale uz njegovo ime, Karl Lagerfeld ostavio je iza sebe umjetničko stvaralaštvo koje će biti teško nadmašiti.</p><p>Njegovo je nasljedstvo službeno procijenjeno na 178 milijuna funti, no navodno je iza sebe ostavio bogatstvo vrijedno 40 milijuna funti. Više od godinu dana traje pravna bitka oko pravovaljanog nasljednika, ali ih je u cijeloj priči sveukupno sedam. Lagerfeldova najveća želja bila je da njegovo stečeno bogatstvo pripadne njegovoj mački <strong>Choupette</strong>, za koju je svojevremeno rekao kako bi je oženio kada bi to bilo pravno moguće.</p><p>No, zakonski nije moguće ni ostaviti nasljedstvo mački pa su sada u igri Lagerfeldovi bliski prijatelji jer nema živuće rodbine. Osim pitanja kome će točno podijeliti novac ili kako će se on podijeliti, mnoge je šokiralo otkriće o svoti novca koja nije prijavljena poreznicima. Postoje sumnje kako je dizajner za života krio koliko zapravo zarađuje. </p>