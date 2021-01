Jelena Karleuša (42) se posljednjih dana našla u središtu skandala zbog navodne afere njenog supruga Duška Tošića s blogericom. No diva se trenutačno bavi vječnim pitanjem, što je bilo prije - kokoš ili jaje.

Najpoznatija starleta Kim Kardashian (40) odjenula je kombinezon s izrezom sa strane reklamirajući svoj parfem na Instagramu. Taj se styling nikako nije svidio Karlueši, koja je prozvala Kim da je kopira. Karleuša, koja je kombinezon s izrezima sa strane nosila u listopadu prošle godine, ističe da je riječ o njenom osobnom dizajnu.

- OK, ovo stvarno nije fer. To je moj vlastiti dizajn. OK, krivim dizajnera. Barem mi daj zasluge ili me je**no pitaj da surađujemo! Da, puno puta osobno dizajniram odjeću za svoje nastupe. Mnogi svjetski celebrityji i dizajneri doslovno kradu sve što radim bez dozvole. Ne znam zašto. Ovaj planet je globalno selo i vidim to. Pitaj me, napravit ću to za tebe - napisala je iznervirana Karleuša na svojoj društvenoj mreži.

Nakon nekoliko sati malo je upeglala svoju izjavu.

- On ima nešto slično, ali ne identično. Tvrdi da je to napravio prije pet mjeseci? Tako i ja mogu reći da sam ja ovo napravila prije tri godine. Dajte mi barem neke zasluge… - napisala je.

No prije obje kombinezon je nosila pjevačica Rada Manojlović (35), koja je takvu kreciju pokazala prije četiri godine. Ona je pisanja medija o svojoj originalnosti podijelila na Instagramu uz emotikon smijeha.