Jelena Karleuša (43) u nedavnom intervjuu za Kurir ispričala je da je za većinu atraktivnih fotografija na njezinom Instagram profilu zaslužna njezina kućna pomoćnica.

Tom prilikom je otkrila kako u njezinoj vili u Dedinju radi kućno osoblje koje joj pomaže u svakodnevnim zadacima. Uz njezin pretrpan raspored, Jeleni za kućanske poslove ne ostaje mnogo vremena.

- Zamisli da se bavim ovim poslom, da idem na probe, nastupe, intervjue, da perem veš, pa opet intervju, pa onda skuham ručak… ne ide. Ja super kuham, ali ne stižem, imam ljude koji mi pomažu - izjavila je Karleuša.

Kasnije je ispričala kakav je stav njezinog supruga, nogometaša Duška Tošića, o kućanskim poslovima.

- Dušku sam samo jednom opeglala košulju, i to na početku veze. Poslije toga me nikada nije tražio to, ne znam zašto, možda mu se nije dopalo - objasnila je pjevačica.

Prokomentirala je i tračeve da s mužem nije u dobrim odnosima jer se ne prate na Instagramu.

- Kad je netko 15 godina u braku, Instagram tu nije pokazatelj ničega - rekla je Jelena.

