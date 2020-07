Njezini vjerni pratitelji u komentarima su je podr\u017eali, no neki su joj rekli kako ne govori istinu.

Karleuša: 'Ne, nemam silikone! Samo stražnjicu punu celulita'

Osim što je pokazala bujne obline u minijaturnim kupaćim kostimima, Jelena je iskoristila priliku pa se obračunala sa svima onima koji je prozivaju da je ugradila silikone

<p>Srpska pjevačica <strong>Jelena Karleuša</strong> (41) već nekoliko dana uživa u Turskoj. Putovanja su joj nedostajala za vrijeme karantene pa se sada nagradila i opustila. Tom prilikom objavila je nekoliko provokativnih fotografija, kako njoj to obično priliči.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Jelene Karleuše</strong></p><p>Osim što je pokazala bujne obline u minijaturnim kupaćim kostimima, Jelena je iskoristila priliku pa se obračunala sa svima onima koji je prozivaju da je ugradila silikone. Pozirala je okrenuta leđima i pokazala stražnjicu pa napisala:</p><p>- Ne, nemam lažnu stražnjicu, kako bi mnogi rekli. Imam samo predivnu debelu balkansku guzicu s masnim celulitom. No, ako vi znate bolje od mene, što da vam kažem. Zumirajte i uživajte.</p><p>Njezini vjerni pratitelji u komentarima su je podržali, no neki su joj rekli kako ne govori istinu.</p><p>- Imaš bolju guzicu nego Kim Kardashian. Super izgledaš, ali ovo nije prirodno. Govori sebi ovo svakoga dana pa ćeš možda povjerovati u to - pisali su joj. Jelena se na komentare nije osvrtala. </p><p>Pjevačica je inače u Turskoj s kćerima <strong>Nikom</strong> (10) i <strong>Atinom</strong> (11), a njezin suprug <strong>Duško Tošić</strong> (35), prema pisanju <a href="https://www.grand.online/zvezde-granda/news/poceo-odmor-jelena-karleusa-sa-cerkama-otputovala-u-tursku-foto" target="_blank">srpskih medija</a>, u Kini se priprema za nastavak nogometne sezone. </p><p>Sunča se na plaži, kupa se u bazenu, a osim toga, u bazenu i doručkuje. Kako bi se reklo, Karleuša ima pravi kraljevski tretman zajedno sa svojim kćerima. </p>