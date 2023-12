Karleuša: 'Ne smijem operirati nos iako ne dišem pravilno, a to mi jako otežava moje pjevanje'

Jelena Karleuša (45) priznala je na društvenim mrežama kako ne koristi nos za disanje pa zato neprestano ima otvorena usta.

Foto: Instagram

- Boja glasa je nešto što je u mom pjevanju vrlo prepoznatljivo i posebno. Boja glasa, tehnika vokala i disanje, sve je to ono po čemu se ja razlikujem od drugih. Jedan od najbitnijih detalja za takvo pjevanje je devijacija moje nosne pregrade. Ona je u mom slučaju ekstremna i uopće ne koristim nos za disanje - objasnila je pjevačica na Instagramu i podijelila video sebe sa jednog snimanja u bijeloj haljini.

- To me dovelo do specifičnog načina, boje i ekstremno visokih tonova koje mogu proizvesti. Na snimci se vidi kako uopće ne koristim nos za disanje nego neprestano otvaram usta kao riba - u mom slučaju ribetina - našalila se Jelena.

Foto: Antonio Ahel

- Operacija nosa je nešto što nikad nisam smjela napraviti iako mi pjevanje bez pravilnog disanja opterećuje srce i oduzima snagu - pojasnila je za kraj svojim pratiteljima.

Jelena je nedavno bolesna nastupala u Crnoj Gori, a obožavatelji prisutni na njenom koncertu to nisu znali. Glazbenica im je kasnije objasnila kako su joj nakon pjevanja htjeli zvati hitnu pomoć, ali ona je odbila to.

Foto: Instagram/Jelena Karleuša

- Hitnu pomoć poslije nastupa nisam dopustila da zovu jer sam izgledala užasno. Prije bih umrla nego da me netko takvu vidi. Srećom, preživjela sam. Ovo sam napisala da znate, nekada mi u ovom poslu pjevamo i zabavljamo ljude i onda kada nitko ne zna da nam je loše. Krvav je to posao, pogotovo za nas žene - objasnila je pjevačica u svojoj objavi ranije.