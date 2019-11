Karleuša opet napada: Odjenuo si se kao da ideš baciti smeće

Folk pjevačica Jelena Karleuša (41) članica je srpskog glazbenog showa 'Zvezde Granda', a nerijetko kandidate, koji se bore za prolazak u novi krug natjecanja, 'časti' uvredama. Iako je prioritet da natjecatelj dobro pjeva i ima zanimljiv nastup, Jelena često komentira i modne kombinacije u kojima se pojave na pozornici.

Kako je Jelena 'bez dlake na jeziku', tako se ne ustručava nekome reći da se loše odjenuo. U desetoj emisiji showa predstavio se Salih Aljić (24) iz Živinica u Bosni i Hercegovini, a žiri nije bio oduševljen njegovim nastupom. Jelena ga je posebice 'oprala'.

- Ti se dečko nisi dogodio. Pjevao si, ali nisi pjevao. Bio si tu, ali nisi bio. Ustvari, ti nisi ni došao, a nisi se ni trebao ovakav pojaviti - započela je Jelena.

Iako je Saša Popović (65), producent emisije, govorio da je bilo i lošijih kandidata od njega, Jelena nije prestajala.

- Kako si se obukao? Je l' ti znaš gdje si došao? Nisi došao baciti smeće... To nije za veliku scenu pred milijunskom publikom. Svatko ima barem jedne, ako nema, može posuditi pristojne hlače i košulju. Je l' se tako odijevaš za svoje nastupe? Zanima me, kako se obučeš za nastup? Kad si dolazio ovdje, razmišljao si: "Stat ću tamo, gledat će me milijuni, ma ja ću traperice odjenuti. To je prava priča" - govorila je Jelena.

Kad joj je Saša rekao da je imala barem deset kandidata koji su nosili traperice, Jelena je imala spreman odgovor.

- Oni su znali pjevati. Kod njega komentiram traperice jer se nema što drugo komentirati - zaključila je Jelena. Salih je napustio natjecanje jer nije dobio niti jedan glas.

