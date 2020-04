Karleuša pobjesnila: Gremlini, okanite se mog supruga i braka

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Duško me nije tukao. Policija provjerava je li on u karanteni'

Srpska folk pjevačica Jelena Karleuša (41) već se otprije našla u središtu skandala zbog navodne seks afere s bosanskohercegovačkim nogometašem Ognjenom Vranješom (30). Također, srpski mediji nedavno su pisali su kako je Jelena prijavila svog supruga, nogometaša Duška Tošića (35), za obiteljsko nasilje, što je ona kasnije demantirala.

Kontroverzna pjevačica želi stati na kraj glasinama koje kruže kad je u pitanju njezin brak i obitelj, zbog čega je vidno uznemirena svima uputila poruku na društvenim mrežama.

- Nikad se srpski mediji nisu toliko otvoreno borili i uplitali kako bi uništili jednu obitelj, jedan brak. Izgubila se svaka mjera i ukus u toliko otvorenom devijantnom navijanju da meni bude loše. Riječ je o polusvijetu koji ima izvanbračnu djecu, a propovijedaju lažni moral - započela je Jelena svoju objavu.

Smeta joj što se njezin privatni život povlači po srpskim medijima. Iako je javna osoba, u tom pogledu Karleuša želi privatnost.

- Shvatite, moj brak je moja stvar. Jesmo li se razumjeli? Gledajte svoje obitelji i bavite se svojim životima. Dosta ste ispirali usta mojim životom. Manite se mog braka, muža, horoskopa, laži! Ako netko treba reći detalje mog braka, to ću biti ja, jer samo ja znam istinu o svom privatnom životu. Svakako to ne znaju nesretnici koji otvoreno žele zlo i nije ih toga sram, baveći se tuđim životima - dodala je Jelena i zaključila:

- Ja sam jedna jača od svih Gremlina.

Što se tiče njezina braka, pjevačica je već ranije izjavila kako je Dušku dala bezbroj šansi i da je prema njemu jako popustljiva. No, razvod joj, istaknula je, nije na kraju pameti.

- Nisam sigurna da bi on bio spreman za isti test izdržljivosti. Mi žene smo tolerantnije i veće budale. No, još uvijek vjerujem da bi supružnici trebali ostati u braku zbog djece, ma kakav on bio - rekla je cajka za magazin Hello!.

