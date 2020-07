\u00a0

Kao javna li\u010dnost u Srbiji koju prati najve\u0107i broj ljudi, samim tim i kao najuticajnija javna li\u010dnost, ose\u0107am potrebu da osudim policijsku brutalnost koja se desila sino\u0107 u Beogradu. Da, ja sam \u0107erka policajca i osudjujem ovo. Da, ja sam Beogradjanka i osudjujem ovo. Desili su se protesti gradjana. GRADJANA KOJI PLA\u0106AJU SVAKOG POLICAJCA I SVAKOG KO JE IZABRAN DA OVOM ZEMLJOM VLADA. Niko ne sme da bije narod, niko ne sme da baca suzavac na narod. To je velika gre\u0161ka. Da, huligane koji ru\u0161e i pale, upadaju u Skup\u0161tinu treba zaustaviti, ali narod koji protestvuje mirno niko ne sme da tretira ovako. Uop\u0161te me ne interesuje da li druge javne li\u010dnosti ne smeju ili ne\u0107e da reaguju. Njihovo pravo. Uopste me ne interesuje da li \u0107u imati posledice zbog ovoga, ono \u0161to sam ja pro\u0161le godine pre\u017eivela od strane medija pod palicom vlasti malo ko bi pre\u017eiveo. Ali ja jesam. Smatram da sam pravi\u010dna i da ka\u017eem kako jeste. Uvek. Zato me i vole i mrze. Ali me ni to ne interesuje iskreno. Radim samo onako kao mi savest i srce ka\u017eu. A ka\u017eu mi da NIKO NE SME DA IDE PROTIV OVOG SIROMA\u0160NOG NARODA. Niko ne sme da bije sinove ove zemlje. Apsolutno niko.





