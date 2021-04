Srpska pjevačica Jelena Karleuša (42) posvađala se s kolegom Acom Lukasom (52) još 2018. godine, a nedavno je u intervjuu otkrila i koji je razlog njihove prepirke.

Naime, pjevačica je najprije rekla kako stoji iza svih kolega koji ne rade zbog pandemije i kako ih zbog toga bodri. No, isto se ne može reći i za Acu Lukaca. Karleuša tvri kako je on nekolegijalan.

Kontroverzna pjevačica u intervjuu je istaklnula kako se ne smije pozivati na to što joj je suprug Duško Tošić (36) milijunaš pa joj je, samim time, olakšano u vremenima krize.

Aca Lukas joj zbog te izjave nije ostao dužan. Ubrzo je uzvratio i rekao kako on ne zna da Jelena ima muža.

No, zanimljiva je činjenica da je upravo Lukas bio taj koji je prije dvije godine prvi stao na stranu svoje kolegice kada je izbio skandal s Ognjenom Vranješom (31).

- Podrška za prijateljicu i kolegicu! Ne daj se Jelena, za druge ne znam, ali ja sam uz tebe! Muškarci koji pričaju okolo s kojom su ženom spavali su indijanci! Muškarci koji pričaju okolo da su sa nekom ženom spavali, a nisu, su indijančine - rekao je tada pjevač, a onda okrenuo priču:

- Zamolio bih te da mi više ne glumiš prijatelja jer mi nisi prijatelj! A nisam ni ja tebi! Prijatelji se ne ponašaju prema prijateljima tako perifidno kao ti! Cvilila si kod moje bivše supruge, koja ti je super frendica, dok smo ona i ja još bili u koliko toliko dobrim odnosima, i zove me i moli da ti pomognem! Tko me tjerao da se svađam onda i pljujem Vranješa. Cijela nacija na čelu sa 95 posto kolega se s tobom sprdala.

Jelena mu je vrlo brzo vratila za ovo.

- Predoziranje će sve riješiti - napisala je na svom Instagramu.

Jelena i Aco dugo su vremena krili razloge zbog kojih su prekinuli prijateljstvo prije dvije godine.

- Dogodila se jedna jako tužna stvar kada je riječ o Lukasu, to je da je definitivno, poslije ovoliko godina, izgubio mnogo tj. jednog pravog, iskrenog prijatelja na estradi, a to sam ja… Nažalost… Mislim da se preko nekih stvari zaista ne može prijeći, pogotovo kada mi netko vrijeđa bolesnu majku iz čista mira, to se ne oprašta. Žao mi je što se ovo dogodilo. On vjerojatno zna svoje razloge i ja ih znam, svih ih znaju. Neka mu je sa srećom - rekla je Karleuša u TV emisiji.