Srpska pjevačica Jelena Karleuša (42) na društvenim je mrežama prozvala američku reality zvijezdu Kim Kardashian (40) da joj je 'ukrala' stajling.

- OK, ovo stvarno nije fer. To je moj vlastiti dizajn. OK, krivim dizajnera. Barem mi daj zasluge ili me je**no pitaj da surađujemo! Da, puno puta osobno dizajniram odjeću za svoje nastupe. Mnogi svjetski celebrityji i dizajneri doslovno kradu sve što radim bez dozvole. Ne znam zašto. Ovaj planet je globalno selo i vidim to. Pitaj me, napravit ću to za tebe - napisala je Jelena na Instagramu.

Objavila je svoje fotografije iz listopada 2020. godine te ih usporedila s fotografijama koje je ovog tjedna objavila Kim Kardashian. Imaju gotovo identičan stajling, samo u drugoj boji.

Međutim, nakon nekoliko sati Jelena je promijenila dio opisa uz fotografiju. Inače, stajling Kim Kardashian djelo je dizajnera LaQuana Smitha (32).

- Rekao je da je napravio nešto slično mojem, ali ne identično. Tvrdi da je to napravio prije pet mjeseci. Tako i ja mogu reći da sam ja ovo osmislila prije tri godine. Dajte mi zasluge - napisala je Jelena. Tko tu koga kopira, ne može se sa sigurnošću reći, ali Jelena je već optuživala Kim da 'krade' njenu odjeću.