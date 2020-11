Karleuša rekla da se žene nakon udaje 'raskrave' pa pobjesnila: Moj muž je oženio seks bombu

<p>Ponovno je eskaliralo u srpskom glazbenom showu 'Zvezde Granda'. Naravno, protagonistica je i ovaj put bila najglasnija članica žirija, skandalozna <strong>Jelena Karleuša </strong>(42).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sve je krenulo nakon što je nastupala natjecateljica koja je rodila prije dva mjeseca, što se uopće ne vidi na joj jer je pokazala zavidnu figuru. Karleuša ju je pohvalila, al i 'oplela' po svim ženama koje se udebljaju nakon poroda.</p><p>- Samo na Balkanu, muškarci upoznaju žene kao top ribe, zgodne, mlade, lijepe utegnute. A kad se udaju, zatrudne i rode djecu, tako se 'raskrave' i 'razguziče' i tako se pretvore u neke ženetine u nekim krpama i to nije ono što su muškarci oženili u prvom naletu emocija. Zato muškarci varaju, oženi jednu, a poslije porođaja dobije nešto totalno drugo. Kad muškarac legne s njom u krevet, to više nije ona ista žena koju je upoznao i u koju se zaljubio - započela je kritiku.</p><p>A onda je pohvalila sebe.</p><p>- Ja sam imala nastup 25 dana poslije prvog carskog reza, izgledala sam do ja*a, a iza drugog carskog reza imala sam prvi nastup poslije 18 dana. Žene ako su trudne i ako rode, nisu invalidi - rekla je.</p><p>Zatim ju je drugi član žirija, <strong>Dragan Stojković Bosanac </strong>(66), upitao: 'A zašto žene varaju?'.</p><p>- Ne znam zašto žene varaju, ali znam zašto muškarci definitivno varaju jer sam žena i vidim prijateljice koje nisu iste osobe. Ja prva bih je prevarila da sam frajer i da legnem sa ženom koja više nije ona ista žena koju sam oženio - poručila je.</p><p>Zatim se osvrnula na svoj Instagram na kojem je prati preko dva milijuna fanova.</p><p>- Ja moram blokirati i brisati komentare stotine ljudi koji, kad god se provokativno slikam i vidi mi se guzica, oni kažu: 'Strašno, majka dvoje djece', umjesto da kažu: 'Pa vidite kako izgleda majka dvoje djece'. Ne, oni kritiziraju ženu koja izgleda do ja*a i koja je u showbusinessu s 42 godine, a izgleda tako da nijedna s 20 godina ne izgleda tako. I to mene nervira, mi smo balkanski zatucani, puni predrasuda, gdje se žena ubija u pojam: 'Moraš kuhati, peglati i biti skot od 100 kila, a ja ću te varati s mladom ribom koja ima 35 kila' - kazala je.</p><p>- Nije točno, zna se kako majka dvoje djece treba izgledati - odbrusila joj je pjevačica <strong>Viki Miljković </strong>(45).</p><p>- Eto to je predrasuda, kako se zna? - pitala ju je Jelena.</p><p>- Žena s dvoje djece, ako je majka, to gledaju i njena djeca, svekar, muž i svi, mora biti zgodna i lijepa, ali pokrivena. Mnogo je ljepše ono što ima ispod i što se nazire i što netko nagađa, nego sve 'na izvolte' - odgovorila je Viki.</p><p>- Ne živimo u sultanatu. Moj muž nije oženio domaćicu i bankarsku službenicu, oženio je bombu i to seks bombu - nije se dala Karleuša.</p><p>- Ali to treba znati tvoj muž, a ne cijeli svijet - spustila joj je Viki i zaradila veliki pljesak publike. </p><p>- Pošto mi je Viki 'šuknula' da su moje grudi samo za mog muža, ja ću tebe Viki podsjetiti kojim se ti poslom baviš, mi nismo domaćice, mi smo žene koje se bave javnim poslom - smatra Jelena.</p><p>- Ali nismo na 'izvolte' - nastavila je Viki.</p><p>- Vrlo smo 'na izvolte'. Naš posao je 'na izvolte'. Ja sam prvo bila zvijezda Jelena Karleuša pa sam se udala za Duška Tošića. Prema tome, ja se ne mogu omotati u feredžu zato što sam se udala. Ja ću biti ja i ja se bavim ovim poslom zato što ne kuham, ne peglam, imam žene koje to rade. Moj posao koji meni donosi lovu je da budem seks bomba. Ako su već muškarci zadrte balkanske seljačine, nemoj da žena ženi bude vuk, pogotovo žena u javnom poslu koja vrlo dobro zna da seks prodaje, ovo nije šerijat. Lady GaGa kad izađe gola, nitko ne kaže: 'Vidi ku*vu', nego kažu: 'Vidite kakva je ona apstraktna umjetnica, kako je luda' - objasnila je Karleuša, a potom zaključila:</p><p>- Mene stranci i svjetski dizajneri hvale, a moram brisati komentare: 'Ti si majka dvoje djece, kur*va'. Ma tko ti je ku*va, mrš. Balkanski seljaci, se*e mi se više. A najviše ti koji žene zovu pogrdnim imenima, što radite na mom profilu 24 sata? Naravno da ću se oblačiti kako ja kažem, a ne kako mi neki muškarac zacrta, jer niti me napravio, niti mi kupuje te stvari, niti je on netko tko mene sponzorira. Ja sam ja, sve ono što imam stvorila sam sama.</p><p>Inače, Karleuša je snimanje ove epizode showa odradila u haljini koja nije mogla obuzdati njezine bujne grudi pa joj je sve 'ispalo'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO OVE SVAĐE NA 1:09:15</strong></p>